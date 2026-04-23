El Gobierno denuncia un acto del Instituto Patria en un colegio secundario y advierte al rector de la Universidad de La Plata por adoctrinamiento político

La organización de un acto del Instituto Patria con la consigna Cristina Libre en un colegio secundario que depende de la Universidad Nacional de La Plata puso en alerta a las autoridades de Educación de la Nación que le enviaron este jueves una nota al rector universitario para advertirle sobre el riesgo de "adoctrinamiento" de los estudiantes al contrariar lo dispuesto por la Justicia que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández a seis años de prisión.

La invitación del Instituto, que representa la esencia del pensamiento kirchnerista, convoca a una charla abierta para este viernes a las 18, en el salón de actos del Colegio Nacional Rafael Hernández , una institución emblemática de la ciudad de La Plata que recientemente cumplió 141 años.

Si bien a esa hora ya no habría alumnos en clase, la convocatoria anuncia: "Nos volvemos a encontrar con la consigna Cristina Libre ". Y confirma la presencia en el acto del intendente Julio Alak y exposiciones del presidente del Instituto Patria, el ex senador Oscar Parrilli, y de los diputados nacionales María Teresa García y Carlos Castagnetto.

Ante la difusión en las redes sociales y algunos medios locales, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le envió una nota por el sistema electrónico de gestión de gobierno al rector de la Universidad Nacional de La Plata, el arquitecto Fernando Tauber, para quejarse por el permiso otorgado a la organización política para el acto en el colegio secundario.

En su carta, Álvarez le indicó al rector universitario que " resulta llamativa la reunión convocada en el ámbito de la Universidad a su cargo" con la consigna Cristina Libre dado que "se estaría contrariando la condena penal" , que le impuso a la ex presidenta la justicia.

Luego de recordarle que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos "por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", el subsecretario Alvarez advirtió que proclamar en un acto la consigna Cristina Libre " configuraría en una apología del delito, penada expresamente en el art. 213 del Código Penal, entre otras tantas violaciones legales".

Además, destacó como un "agravante" la decisión de "realizar este acto público en un Colegio Secundario dependiente de la Universidad".

En ese punto, señaló que al colegio "concurren menores de edad, a los cuales debe resguardar especialmente, que estarían expuestos a un adoctrinamiento político partidario , expresamente prohibido por las leyes 26.206, 26.061, decretos complementarios y reglamentarios".

"Ante esta gravísima situación" , el subsecretario Álvarez instó al rector universitario "que tome las medidas pertinentes evitando la posible comisión de delitos y violaciones a las leyes vigentes" en su calidad de funcionario público y en virtud de la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional.

En medio de la polémica, fuentes universitarias consultadas por Clarín señalaron que a la Presidencia de la UNLP "no le llegó ningún pedido ni dio ninguna autorización" para el acto en cuestión y apuntaron que la decisión de prestar el salón para la charla en todo caso corresponde a la autonomía de las 17 facultades y colegios que dependen de la universidad.

Fuente: Clarín