El Gobierno defiende al titular de la ARCA al que un fiscal pide citar por ocultar propiedades

El gobierno de Javier Milei salió a respaldar a Andrés Vázquez , titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP) tras conocerse el pedido de indagatoria desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por haber ocultado a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.

“Vázquez ya fue sobreseído en esa causa. No hay nada nuevo”, aseguraron a LA NACION cerca del asesor presidencial Santiago Caputo , de indudable influencia sobre la conducción del ente recaudador. Según la misma fuente, la denuncia motorizada por los diputados de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade , refiere “al mismo tema por el que ya fue sobreseído”, por lo cual relativizaron el pedido del titular de la PIA, Sergio Rodríguez .

“Esa denuncia no tramita en la PIA. Tramita en el juzgado de (Marcelo) Martínez de Giorgi , que no tomó ninguna medida ni lo llamó a indagatoria a Vázquez. Es un pedido de la PIA que el juzgado puede desestimar”, agregaron desde el Gobierno, a modo de defensa. El juez federal Martínez de Giorgi tiene en sus manos la causa de la criptomoneda $LIBRA, que preocupa a la Casa Rosada. Y su esposa, Ana María Cristina Juan , ingresará en una próxima lista enviada por el Poder Ejecutivo al Senado para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández .

El propio Caputo salió ayer a cuestionar la nota de LA NACION dando cuenta del pedido de la PIA. “Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria “confundiendo” un pedido de citación de un organismo donde no tramita la denuncia con una citación efectiva del juzgado”, escribió Caputo. Y pidió al autor de la nota, Hugo Alconada Mon, y al diputado Ferraro: “Si quieren gobernar el país podrían probar ganando las elecciones en vez de operar funcionarios para intentar dañar al gobierno”, destacó.

Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria “confundiendo” un pedido de citación de un…

En su pedido, el fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado -y procesado- por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial , una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito . Desde Arca afirmaron a este diario que no tenían comentarios para hacer sobre estas novedades judiciales.

“ Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial ”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”, sostuvo.

El Gobierno, en tanto, aduce que Vázquez fue sobreseído por el mismo delito de omisión. Desde el oficialismo remiten a una causa iniciada en 2007, cuando la Justicia accedió a un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Allí figuraba el nombre de Vázquez −que era director de la AFIP− junto con el de su hermana Silvia, y comenzaron a ser investigados por la presunta existencia de dos cuentas en el exterior no declaradas , una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres , sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo (de frustrada candidatura para integrar la Corte Suprema) ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos.

Anoche, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo despidió al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni , luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la ARCA.

Fuente: La Nación