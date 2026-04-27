General Madariaga abre la inscripción para una capacitación gratuita en ciberseguridad

La Municipalidad de General Madariaga lanzó una nueva propuesta de formación dentro del programa “Madariaga Futura”. Se trata de un curso gratuito de formación en Operadores de Ciberseguridad, orientado tanto a personas que ya se desempeñan en el ámbito tecnológico como a quienes buscan insertarse laboralmente en el sector.





La capacitación apunta a brindar herramientas prácticas vinculadas al trabajo colaborativo y a la seguridad informática, con un enfoque aplicado a equipos de ciberseguridad y estrategias de comunicación dentro del área tecnológica.





El curso estará coordinado por el programa Madariaga Futura junto a Leo Giambarini y profesionales de la empresa Insside.





Según se informó, las clases comenzarán el próximo 26 de mayo y se dictarán de manera virtual mediante encuentros en vivo a través de Meet. La cursada se desarrollará los miércoles y jueves de 18:30 a 20 horas y tendrá una duración total de seis meses.





Desde la organización indicaron que podrán participar personas mayores de 16 años que cuenten con conocimientos básicos en manejo de computadoras.





La inscripción ya se encuentra abierta y debe realizarse de manera online a través del formulario habilitado por el municipio.