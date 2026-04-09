El Gobierno adelanta el pago de subsidios y las empresas de colectivos restablecerán las frecuencias

Luego de la reunión con el Gobierno, el titular de AAETA, Luciano Fusaro , comentó que el próximo martes se volverán a juntar con las autoridades nacionales para formar una mesa técnica donde discutirán un posible cambio en la estructura de costos y un alza en las tarifas .

"Vamos a volvernos a juntarnos la semana que viene. El Gobierno reconoció la deuda de entre $120.000 y $150.000 millones y se va a ir cancelando a partir de las próximas horas", relató Fusaro. La Secretaría de Transporte efectivizó este miércoles el anticipo del 60% correspondiente a abril .

Con respecto a la normalización de las frecuencias de los colectivos, el empresario aseguró que "la gente va a ir notando una mejora día a día". "El compromiso de todas las cámaras es ir mejorando el servicio día a día. Hay voluntad política por parte del Gobierno y de las cámaras empresarias", dijo Fusaro.

Por su parte, el Ejecutivo informó que la mesa técnica será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas.

"Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática", indicaron en un comunicado.

Luego de que el Gobierno transfiriera a las empresas de colectivos los fondos correspondientes a abril, la Secretaría de Transporte se reúne desde las 10.30 con las cámaras de transporte (CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA) para destrabar el conflicto por los subsidios.

Las empresas le pedirán las autoridades una actualización de la estructura de costos debido a la fuerte suba del combustible por el conflicto en Medio Oriente.

El Gobierno, a través de la CNRT , les aplicó sanciones y multas a las empresas de colectivos que redujeron servicios.

La medida se rige por el artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998. La normativa indica que la violación del régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas en los servicios públicos de transporte urbano, será sancionada en cada caso, con multas con multas que van de 500 a 15.000 boletos mínimos (de los $350.000 a más de $10 millones, si se toma la tarifa mínima de las líneas nacionales).

Asimismo, cuando la prestación del servicio se interrumpa por un lapso de cinco días consecutivos o 10 días alternados en un mismo año calendario, se considerará que el servicio ha sido abandonado por el operador.

El abandono del servicio o la reiteración de incumplimientos podrán constituir causal suficiente para disponer la caducidad del permiso de explotación.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fiscaliza este jueves la prestación de los servicios de los colectivos y detectó una disminución en la cantidad de unidades en circulación con respecto a este miércoles. Frente a esta situación, el Gobierno sancionó y multó a las empresas que redujeron servicios este 9 de abril.

"Ante la baja notoria en la cantidad de unidades en calle, la CNRT ha iniciado el labrado de actas de infracción y la aplicación de sanciones a las empresas de transporte que no garanticen niveles de servicio adecuados para los usuarios ", indicaron desde la Secretaría de Transporte.

En medio de la reducción de frecuencias de los colectivos , una de las principales preocupaciones de los pasajeros está relacionada con llegar al trabajo a horario. El recorte de servicios provoca largas filas en las paradas, aunque los usuarios aseguran que esta situación se repite todos los días.

" Todos los días que hay demoras de hasta 40 minutos . Voy a tomar el primero que venga para intentar viajar", señaló un hombre que viaja de Bernal a Constitución.

Pese a los recortes, un chofer de la línea 197 comentó a TN : "Salimos cada seis minutos , pero los colectivos ya vienen llenos".

"Todos los días lo mismo. No paran los colectivos", relató otra mujer.

El Gobierno recibe este jueves desde las 11 a las empresas de colectivo para destrabar el conflicto por los subsidios. Desde el 1° de abril, las compañía redujeron hasta un 30% las frecuencias por el impacto del aumento en el precio del gasoil.

En la reunión con la Secretaría de Transporte, las cámaras empresarias van a plantear la necesidad de renovar la estructura de costos con mayores subsidios. De hecho, ya le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que sin una nueva actualización en el esquema no podrán garantizar el servicio.

En la misiva explicaron que los ingresos que deriva Nación al sector son insuficientes . De este modo, posiciona a las empresas prestatarias “en una situación económica y financiera insostenible”.

El paro de colectivos de este jueves 9 de abril alcanza a las empresas que no completaron e l pago de los salarios de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Hasta el momento, solamente son 4 las líneas de colectivo que no brindan servicio. Se trata de las unidades que corresponden a la empresa MOGSM. Estas son:

El Gobierno recibe a las empresas de colectivo para destrabar el conflicto por los subsidios y conseguir que se reestablezca el servicio de transporte.

Está previsto que el encuentro sea a partir de las 11 en la Secretaría a cargo de Fernando Herrmann. Mientras tanto, algunas líneas llevan adelante desde la medianoche una retención de tareas por no haber recibido aún los fondos correspondientes a abril.

Actualmente, casi todas las líneas de colectivos brindan servicio este jueves 9 de abril, pese al paro que dictó la UTA.

TN se encuentra en puntos estratégicos de la ciudad, como Liniers y Chacarita , donde el transporte funciona pero mantiene la baja frecuencia de ayer, por el aumento del gasoil.

Por el paro de colectivos designado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , algunas líneas de colectivos interrumpirán su servicio este jueves. Sin embargo, a continuación te dejamos la lista de las líneas que no se adhieren a esta medida y continuarán funcionando este jueves 9 de abril .

Con reducción de frecuencia en un 30 %, al menos 196 líneas confirmaron que brindarán servicio . Ellas son:

2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 114, 115, 117, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 194, 195, 197, 202, 203, 214, 218, 228A, 236, 237, 239B, 242, 247, 253, 263A, 263B, 266, 269, 271, 273, 276, 283, 284, 293B, 295, 298, 299, 302, 303, 310, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 365, 370, 373, 378, 384, 385, 386, 388, 392, 395, 403, 405, 406, 410, 418, 429, 435, 436, 441, 443B, 448, 500 F.Varela, NOR La Plata, 501 F. Varela, SUR La Plata, 503 San Vicente, 503 Merlo, ESTE La Plata, 504 F. Varela, 504 Ituizangó, 504 Merlo, 507 F. Varela, 507 Escobar, 510 Pilar, 514 Alm. Brown, 518 La Plata, 520 La Plata, 520 Lanús, 522, 523, 524, 527, 564, 583, 622, 624, 628, 630, 634, 635, 670, 741.

El paro de colectivos de este jueves alcanza a las empresas que no completaron el pago de los salarios de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Hasta el momento, solamente son 4 las líneas de colectivo que no brindarán servicio . Se trata de las unidades que corresponden a la empresa MOGSM: 333, 407, 437 y el 707 . Sin embargo, muchas otras líneas no confirmaron si se adherirán a la medida de fuerza.

Sí. Este jueves 9 de abril hay una retención de tareas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue definida por la UTA y se aplica en empresas que no completaron el pago de salarios .

Durante la jornada, algunas líneas continúan operativas y otras comenzarían a normalizarse de forma progresiva tras la acreditación de subsidios, según informó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Fuente: TN