El duro relato de una mujer a la que le desvalijaron su negocio de ropa en Merlo: “No tengo con qué seguir”

Un grupo de entre seis y siete ladrones desvalijó un local de ropa en Merlo este miércoles. Hoy, la dueña lamenta que no tiene mercancía para continuar trabajando, ni dinero para costear el daño.

En diálogo con Mediodía Noticias, Cinthia contó que llegó ayer a su local de ropa de la calle Hipólito Yrigoyen al 500, en Merlo, con su hija de 10 años. Quería cambiar la vidriera con la mercadería nueva que había comprado el día anterior. Pero cuando fue a poner la llave, notó que no estaban los candados .

“Es algo que te baja en el cuerpo”, describió. Miró hacia adentro y vio el vacío. No pudo entrar. “Me desplomé”, dijo.

Una banda de delincuentes había ingresado a su local de indumentaria femenina durante la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana , y durante 45 minutos cargaron bolsas con toda la mercadería en una camioneta con la que habían llegado y en la que finalmente escaparon.

Las cámaras de seguridad de comercios vecinos registraron todo. Primero, la banda estuvo un largo rato rompiendo el candado de la pequeña puerta de la persiana. Luego dieron otra vuelta por la zona, volvieron, empujaron la puerta y entraron. Vaciaron estantes, bolsos y hasta desnudaron los maniquíes para llevarse la ropa que tenían puesta.

Los videos muestran también un detalle impactante: minutos antes del robo, un patrullero pasó por la zona mientras el grupo de jóvenes caminaba por la vereda, merodeando el local que ya tenían marcado. “Pasa primero el del municipio y ellos vienen atrás caminando, dejan que se vayan, dan vueltas, estuvieron mucho tiempo dando vueltas”, relató Cinthia.

Entre los cuatro que entraron al local fueron sacando uno por uno los bolsones con ropa y cargándolos en la camioneta. Se llevaron absolutamente todo.

Lo que más duele a Cinthia no es solo la mercadería perdida, sino el momento en que ocurrió. El día anterior había salido a reponer el local con un esfuerzo extra: había pagado el alquiler el lunes y luego había ido a buscar jeans y pantalones nuevos para exhibir. Esa reposición también se la llevaron.

“Se llevaron todo el esfuerzo de años, todas las ilusiones, todo el tiempo que uno le pone a su emprendimiento. Este era mi espacio y me dejaron sin nada” , dijo con la voz quebrada. “Me siento totalmente anulada. No tengo con qué seguir. Solo tengo cuentas para pagar”.

Lo que más le duele es que su hija Delfina, de 10 años, estuvo presente cuando descubrió el robo. “Me partió que me viera así, que viera el local vacío. No sé qué debe estar pasando por su cabecita”, dijo. La comerciante intentó que la nena no entrara al local cuando tomó fuerzas para hacerlo ella. “Fue terrible. Pareciera que el local estaba por empezar, como arrancando un emprendimiento. Pero me dejaron sin nada”.

La Policía Científica llegó al local el día posterior al robo y levantó rastros en un vidrio que los delincuentes rompieron y tocaron. Cinthia recopiló todo el material de las cámaras de seguridad de la zona y lo entregó tanto en la Comisaría de Merlo como en la DDI de Morón.

La damnificada cree que la misma banda atacó otro comercio el lunes, días antes del robo a su local. “Sé que no fui la primera. Espero que los atrapen y que no le hagan más daño a ningún otro comerciante.”

Mientras tanto, en la vidriera de su local vacío colgó un cartel. Porque a pesar de todo, como dijo entre lágrimas: se llevaron todo, menos la ilusión y las ganas de seguir.

Fuente: TN