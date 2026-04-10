El DT de Chelsea confirmó que se mantiene la suspensión a Enzo Fernández: no jugará contra Manchester City

Liam Rosenior , entrenador de Chelsea , confirmó este viernes que el argentino Enzo Fernández “pidió disculpas” por sus declaraciones recientes acerca de irse a vivir a Madrid , pero aseguró que el mediocampista de la selección argentina “no jugará” el domingo en el trascendental duelo ante Manchester City , por la Premier League. El campeón del mundo en Qatar 2022 había recibido una sanción de dos partidos, que se mantendrá: vio desde la tribuna el partido ante el Port Vale por la FA Cup y hará lo mismo este fin de semana contra los Citizens .

“ He tenido una conversación muy buena [con Enzo], de hecho, he hablado con él tres o cuatro veces. Se ha disculpado conmigo y con el club, y lo abordaremos después del importantísimo partido del domingo”, dijo Rosenior, dando a entender que volverá a encontrarse con el futbolista argentino. “Es una reunión seria sobre un asunto muy serio para Enzo. He dicho en todo momento que no pongo en duda su carácter ni su persona . Creo que todos cometemos errores y que no se puede ser demasiado severo con el castigo”, aseguró el entrenador inglés.

Rosenior agregó: “ Hemos tomado una decisión . Yo tomé una decisión y lo que quiero de Enzo es que siga adelante y tenga una carrera brillante”, deseó. Y añadió, sobre el encuentro del domingo ante Manchester City: “No, no jugará el domingo. Pero espero que después sea una pieza clave del equipo . Todavía hay algunos obstáculos que superar, de los que no voy a hablar. Pero al mismo tiempo, quiero que todos los jugadores estén muy concentrados en la recta final de la temporada”.

Rosenior habló en conferencia de prensa en la antesala del partido contra los Citizens , dirigidos por Pep Guardiola . Al ser consultado sobre si la sanción a Fernández constituía “un tiro en el pie” (el argentino es uno de los mejores sino el mejor jugador de Chelsea en la temporada), el entrenador respondió: “ El fútbol es un deporte de equipo . No se trata de individualidades. No se trata de perjudicarse a uno mismo. Hay ciertos valores y cultura en los que creo, en los que este club cree, que hacen que el equipo sea más fuerte si se aciertan en eso”.

“ Se ha cruzado una línea en relación con nuestra cultura y con lo que queremos construir”, había declarado Rosenior en otra rueda de prensa, aludiendo implícitamente a las palabras del centrocampista internacional argentino sobre su futuro en el club. El entrenador añadió: “En primer lugar, como persona y como jugador, siento el máximo respeto por lo que Enzo logró y por lo que es como futbolista. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito”.

“En cuanto a la decisión -continuó-, no se trata solo de mí , ni de los directores deportivos, ni de la propiedad, ni de los jugadores; todos estamos de acuerdo en cada decisión que tomamos . Fue una decisión conjunta. La puerta no se le cierra a Enzo. Se trata de una sanción. Hay que proteger la cultura del club y, en ese sentido, se traspasó una línea durante el parón internacional”.

El jugador de 25 años indicó recientemente en una entrevista con el influencer Marcos Giles que quiere vivir en Madrid , una ciudad que le recuerda a Buenos Aires , pocas semanas después de haber sembrado públicamente dudas sobre su futuro en los Blues tras la derrota en octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG .

“Quiero volver [a la Argentina] y quiero volver bien [en buen estado físico]”, expresó Fernández. Al ser consultado sobre la posibilidad de vivir en España, declaró: “ Sí. Me gusta mucho Madrid . Es parecido a Buenos Aires. Obvio [que viviría]”. Tras esa frase, los entrevistadores hablaron entre ellos sobre los clubes importantes que están en la capital española, como el Getafe, el Rayo Vallecano y el Atlético Madrid.

Al día siguiente, Enzo pasó por los estudios de Luzu TV y allí volvieron a decir que elija otro lugar en el que le gustaría vivir. “Si me das a elegir una ciudad de Europa, me gustaría mucho Madrid porque es muy parecida a Buenos Aires, la comida, todo ”, afirmó.

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Fuente: La Nación