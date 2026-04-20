El crimen de Nora Dalmasso: los fiscales al banquillo en un jury que promete testimonios de alto impacto

Seguramente el viudo y los hijos de Nora Dalmasso (51) , violada y asesinada en su casa de Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006, no quisieran que se hable de "revancha". Sin embargo, el jury que comienza este martes 21 de abril en la sede de la Legislatura cordobesa tiene mucho de eso para Marcelo Macarrón (66) y sus hijos Facundo (39) y Valentina (35).

Ese día se empezará a analizar el desempeño de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro , que los persiguieron durante años.

Los tres instruyeron la causa por el homicidio apuntando casi exclusivamente a la familia y mirando para un costado cuando aparecía algún dato que los desviaba de esa línea. Eso hicieron cuando apareció el nombre del parquetista Roberto Bárzola (47) entre los sospechosos apuntados el FBI, en 2007.

Cada uno a su turno decidió no tomarle muestras de ADN. Esto finalmente lo hizo el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió la causa ya prescripta y que declarará como testigo en el jury el lunes 27 de abril, último día de audiencias.

El resultado de los estudios genéticos sobre Bárzola fueron concluyentes: estaba presente en unos 10 puntos del cinto de la bata de baño con la que ahorcaron a Dalmasso y había un vello púbico del hombre en la zona genital de la víctima.

Esto se supo a fines del 2024 y, desde entonces, la familia lucha porque la acusación contra el parquetista no se declare prescripta, o al menos se haga un juicio por la verdad. Eso están reclamando ante el Superior Tribunal de la Justicia de Córdoba.

Este martes será el día más fuerte y emotivo del jury. A partir de las 8.30 declararán el viudo Marcelo Macarrón y luego sus hijos. Y la jornada la cerrará Gustavo Liebau, abogado de la familia.

En total serán 37 testigos los que se escucharán hasta el lunes 27 de abril. Todos será de corrido por una razón de tiempo: el 28 de mayo vence el plazo de cuatro meses que fija la ley para concluir al jury luego de formulada la acusación fiscal.

Nora Dalmasso fue encontrada asesinada en su casa Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. La habían violado y estrangulado con el cinto de su bata de baño. Primero se acusó a un albañil, Gastón Zárate -bautizado como "El perejil"- , luego Facundo Macarrón -entonces de solo 16 años- y finalmente al viudo que terminó absuelto en un juicio oral en 2022.

Sin embargo, la verdad estaba frente a las narices de todos. A fines de 2024 una prueba genética determinó que el ADN encontrado en el cinto de la bata y en un pelo hallado en el pubis de Nora eran del parquetista Bárzola, quien estaba trabajando en la casa de la víctima y con el que Dalmasso había tenido una fuerte discusión días antes.

Reiteradamente la familia había pedido que se incluyera a Bárzola en la lista de personas a tomarles muestra genética. La primera fue en 2007. Pero los fiscales siempre se negaron, tal vez porque habían quedado muy mal parados luego de demorar a Zarate.

Por eso hoy, a casi 20 años del crimen, todas las miradas apuntan a ellos: Di Santo, a cargo de la causa entre 2006 y 2015; Miralles intervino entre 2016 y 2017; y Pizarro, quien la tomó entre 2017 y 2019.

Los fiscales se ensañaron con la familia de la víctima, insinuaron una relación incestuosa entre Facundo y su madre; acusaron al viudo de contratar sicarios e inventaron un avión fantasma para derribar la coartada de Macarrón de que estaba jugando al golf en Uruguay cuando fue el homicidio.

En esa línea dejaron de investigar otras hipótesis , entre ellas la más sencilla, que llevaba a Bárzola, hoy libre y sobreseído por prescripción.

Denunciados por "mal desempeño" de sus funciones , los tres fiscales presentaron sus descargos ante el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. Descartaron cualquier responsabilidad, pero no lograron frenar el jury. Los tres siguen en funciones en Río Cuarto y Río Tercero.

El jurado está integrado por dos legisladores del oficialismo y dos de la oposición, más un quinto miembro del Tribunal Superior de Justicia. Su presidenta es Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar ese cargo.

Pero este es solo uno de los frentes de los Macarrón. El otro es tratar de llevar a Bárzola a juicio, dar vuelta su sobreseimiento prescripción.

En octubre de 2025, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto benefició a Bárzola.

“Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción ”, puntualizó el tribunal, según el fallo publicado por el Poder Judicial de Córdoba.

“De acuerdo con las normas legales aplicables, ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente -estado convictivo de certeza sobre los extremos invocados- que la acción penal en contra de Bárzola está prescripta -cuanto menos- desde noviembre del año 2021, y que, en consecuencia, corresponde disponer el sobreseimiento total del imputado”, expresaron los magistrados.

El tribunal también descartó el argumento de que el plazo debía haberse suspendido porque Marcelo y Facundo Macarrón no pudieron presentarse a tiempo como querellantes por haber estado imputados durante la investigación. Tampoco aceptó que el hecho constituya un delito de lesa humanidad que sí sería imprescriptible.

El caso había llegado a la Cámara luego de que el juez Diego Ortiz sostuviera que lo que correspondía era hacer un juicio por la verdad. Lo hizo al considerar que hay pruebas suficientes contra Bárzola, pero que por los plazos legales ya era imposible una condena penal y que vaya a la cárcel por la violación y crimen de Nora.

La familia apeló, pero por ahora la Justicia avaló el fallo original. Lo más extraño es que aunque nadie apeló la posibilidad de un juicio por la verdad, la Cámara abordó el tema y lo descartó.

Ahora lo tiene el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y los Macarrón esperan que se empiece a repensar la figura y los plazos de la prescripción en los procesos penales.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín