El abogado del Club Alemán de Mendoza habló sobre las denuncias de abuso: “Lo que pasó no fue algo normal”

El abogado del Club Alemán de Mendoza , Alejandro Moreno, habló sobre la denuncia de abuso sexual que hizo una jugadora de hockey: “Lo que pasó no fue algo normal” . El conocido “bautismo de bienvenida” habría ocurrido la noche del 20 de abril de 2023.

Luego de la demanda, el club sancionó preventivamente a las diez jugadoras señaladas como responsables . Sin embargo, días después, los padres de las chicas afectadas reclamaron que no se les había dado derecho a defensa, lo que generó un fuerte revuelo interno. Ante la presión, la institución resolvió levantar la sanción.

“El club hizo todo lo que tenía que hacer: puso en conocimiento a la Justicia y aplicó una sanción. Además, comunicó de inmediato a los socios por redes sociales que quedaban prohibidos los festejos de bienvenida ”, explicó Moreno en diálogo con TN .

Desde el club reconocieron que lo ocurrido no era habitual. “Lo que pasó no era algo normal. Lo común era que les pinten o les corten el pelo, o que les tiren huevos, como hacen los chicos. Pero nunca se había visto un hecho similar vinculado a lo sexual”, detallaron.

Las jugadoras señaladas en la denuncia continúan entrenando en el club. “Muchas son profesionales. No son delincuentes como algunos quieren hacerlas ver. Si se equivocaron o no, eso lo debe determinar la Justicia. El club solo puso en conocimiento lo sucedido”, aclaró el abogado.

Uno de los puntos discutidos fue la ausencia de un comunicado público. El club optó por informar la prohibición de festejos solo a sus socios, vía mail, pero no emitió un mensaje abierto a toda la sociedad. “El club fue muy respetuoso. Nunca se tomó una decisión de rechazo hacia la denunciante. Se comunicó internamente, pero no hubo un comunicado público ”, señaló.

Desde el club insisten en que actuaron de inmediato y que no intentaron “tapar nada”. “No podemos controlar lo que pasa dentro de un baño, pero apenas supimos lo que ocurrió, prohibimos todo tipo de festejo” , insistió.

La abogada Mariana Silvestri, que representa a cuatro de las diez acusadas, cuestionó que el caso esté caratulado como “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”, al considerar que “no hay una conducta concreta atribuible a cada imputada”.

También adelantó que pedirán la nulidad de la investigación. El delito por el que se las acusa prevé una pena de 3 a 10 años de prisión .

En paralelo, deslizó que detrás del caso podría haber un interés económico. “Si logran una imputación pueden iniciar una acción civil. Ya hubo un reclamo por 96 millones de pesos”, afirmó, y sumó que en una instancia previa de mediación “los denunciantes no se presentaron”.

Por su parte, el abogado de las otras seis jugadoras, Fernando Peñaloza, aseguró a TN que solo hay dos imputadas formalmente y que las otras ocho imputaciones se definirán entre el lunes y el miércoles próximo.

Fuente: TN