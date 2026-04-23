EE.UU. aumentará recursos y especialistas en seguridad en la Argentina, anunció un funcionario de Trump

El subsecretario de Estado para el control de armas y la seguridad internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Di Nanno , contó este jueves que se va a registrar un “aumento” en la cantidad de “especialistas” y “entrenamiento” de los Estados Unidos hacia la Argentina .

Lo dijo en una discreta rueda de prensa en la residencia de los Estados Unidos, en la que estuvo Clarín y otros medios de prensa nacionales e internacionales, y en la que el funcionario ratificó su preocupación por la presencia de China , aunque evitó considerarla un adversario y recordó que el presidente Donald Trump se verá pronto con su par Xi Jinping.

Di Nanno contestó todas las preguntas de los periodistas, pero también recordó a cada paso que era un funcionario del Departamento de Estado, es decir bajo la órbita de la diplomacia y del secretario Marco Rubio , en un área donde parte de la cooperación la conducen la Secretaría de Guerra o el Homeland Security.

El funcionario se reunió con el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, y visitó el nuevo Centro Antiterrorista . Estuvo con los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva , funcionarios que, al responderle a Karina Milei, mantienen distancia del área de inteligencia que maneja el asesor Santiago Caputo.

Di Nanno contó que visitó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y se manifestó “muy conmovido por el profundo compromiso de Argentina para conmemorar” a los muertos del ataque terrorista de 1994. Dijo que su país había puesto un “equipo de respuesta internacional para ayudar al rescate, recuperación e investigación” del atentado.

El funcionario también ratificó que habían sido “inequívocos sobre la complicidad de Hezbollah con Irán en este ataque” y aseguró que “antes y desde entonces, Irán y sus proxies terroristas han sido responsables por asesinatos, secuestros y otros delitos terroristas internacionales”.

En ese sentido, dijo que felicitaba a la Argentina y a “Milei en particular” por ser “líderes globales y regionales y tener una postura firme contra Irán y el terrorismo ”. Se refirió entonces a la designación en 2019 (durante el gobierno de Mauricio Macri) del Hezbollah como grupo terrorista y, más recientemente, a la decisión del gobierno de Milei de declarar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. También felicitó al libertario por haber declarado “persona non grata” al ahora ex encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani.

Di Nanno contestó entonces las preguntas de la prensa. La siguiente es una síntesis de lo que conversó con los periodistas.

-Trump expresó que deseaba un mundo con menos armas nucleares en general. Pasadas estas semanas de la guerra, ¿cree que esos objetivos están cumplidos?

-“Tanto el presidente Trump como el presidente Milei tienen un compromiso de abordar estos desafíos para la seguridad. Esos desafíos específicos, para ser muy claro, serían, primero, que nuestras autoridades y ministerios han designado organizaciones terroristas como terroristas. Eso implica muchos recursos y herramientas para tomar esta iniciativa. Parte de mi cartera, de mi responsabilidad, es supervisar los programas de asistencia para la seguridad, que incluyen contraterrorismo y contra narcotráfico. Los dos tipos de programas van a tener recursos muy importantes, van a aumentar los recursos para estos programas en el futuro. Para desmantelar agresivamente este delito, el crimen transnacional, tenemos una alineación muy estrecha con Argentina. Los dos compartimos esta visión.”

-¿Va a haber algún aumento de recursos y especialistas por parte de los Estados Unidos a la Argentina o transferencia de conocimiento? Argentina tiene trabas (del Reino Unido) por la guerra de Malvinas para la compra de armamentos. ¿Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar para que esas trabas se levanten?

-“La primera pregunta tiene que ver con la llegada de especialistas y entrenamiento. Absolutamente. Va a haber un aumento muy importante de recursos de los Estados Unidos. Ya se ve: el FBI y la DEA me acompañaron en esta visita con funcionarios argentinos, y anticipamos que esos números van a seguir aumentando. En entrenamiento, equipo, software, capital humano. Estados Unidos tiene una historia larga de entender que Argentina y sus organizaciones queremos que compartan nuestros conocimientos, que se integren con nosotros y con nuestros socios.

-"En cuanto a la segunda pregunta, no puedo hablar sobre el tema de las islas. Estados Unidos es neutral en ese sentido. Pero sí superviso y soy responsable, a través de una oficina que tenemos, de patrocinar lo que son ventas de armamentos a países socios. Tenemos una presencia global y trabajamos estrechamente con el Ministerio de Defensa.”

-¿Cómo ve Estados Unidos a la Argentina en la estrategia de cooperación en el sector de minería? ¿Y cuán preocupado está Estados Unidos por la infraestructura de China en Argentina, en energía, puertos o centros de observación espacial?

-“Es una pregunta interesante con respecto a la minería. Creo que en la frontera norte, tener fronteras seguras para hacer esos negocios de minería y promover todo esto es extremadamente importante. Tenemos muchas conversaciones sobre cómo debería ser esa colaboración. Estuve unos días en Chile también. Hablamos de la zona de la frontera norte, de la zona minera. También abordamos el tema de los carteles, del delito transnacional. Por supuesto, ellos se beneficiarían de proyectos de negocios en zonas más seguras. Pero el objetivo primario es desmantelar el crimen organizado.

-"Sobre la infraestructura china: sí, nuestra estrategia de seguridad nacional en este hemisferio es una prioridad. Estados Unidos no va a aceptar, como pasó en Venezuela, que un país se convierta en una base para Irán, China, Cuba u otros potenciales adversarios. Tampoco tenemos una visión de adversario contra China. Nuestra estrategia es muy clara: no buscamos una confrontación, pero no vamos a aceptar una posición de debilidad. Vamos a competir económicamente y militarmente. Esas infraestructuras que mencionás nos preocupan. Entendemos que tanto Estados Unidos como Argentina tienen relaciones comerciales complejas con China. Al igual que Argentina, tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con los de seguridad nacional, y eso es un desafío. Pero el presidente viajará allí en un par de semanas y somos optimistas de que vamos a poder equilibrar ambos”.

Fuente: Clarín