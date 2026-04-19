Dos adolescentes de 12 y 16 años resultaron heridos tras robar una moto y ser perseguidos por la policía

Un operativo policial terminó con dos menores de 12 y 16 años detenidos tras una persecución cuando circulaban en una moto robada en la Ciudad de Buenos Aires . La secuencia terminó con una colisión y dejó a ambos adolescentes hospitalizados.

Según informaron hoy fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae , el despliegue comenzó en la tarde del 17 de abril cuando personal motorizado localizó a los jóvenes desplazándose a gran velocidad sobre la avenida General Paz , a la altura de la Autopista Dellepiane , en dirección hacia el Riachuelo.

El episodio ganó dimensión cuando los agentes policiales, al detectar la maniobra, intentaron detener la marcha de la motocicleta marca Benelli 302S a través de señales lumínicas y sonoras. La respuesta fue inmediata: los ocupantes del ciclomotor aceleraron la huida, lo que derivó en un seguimiento a toda velocidad que pronto cruzó los límites de la capital.

El trayecto terminó en Lomas de Zamora , sobre Camino Negro y Azamor , donde el rodado impactó contra un vehículo estacionado. El golpe, de acuerdo con las fuentes, provocó lesiones de gravedad en ambos adolescentes.

Las fuentes dijeron que la moto tenía el tambor de arranque forzado y colocada una “yuga”, tal como se denomina en lenguaje carcelario a una ganzúa usada para robar. El vehículo fue rápidamente identificado como robado. El conductor, de apenas 12 años , reconoció en el lugar que el vehículo había sido sustraído en el barrio de Belgrano . Los dos chicos dijeron vivir en el partido bonaerense de Lomas de Zamora .

La confirmación del robo llegó poco después, cuando se presentó el propietario de la moto y ratificó que el vehículo le había sido quitado de la puerta de su casa en la zona norte de la Ciudad.

El desenlace incluyó la intervención del SAME , que brindó asistencia médica en el lugar. El chico que iba al mando del rodado fue trasladado al Hospital Gandulfo con fractura de tibia, peroné y rodilla en la pierna derecha, mientras que el acompañante ingresó minutos más tarde con una fractura expuesta de tibia. Ambas derivaciones fueron confirmadas por las fuentes involucradas en el operativo.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 3 , encabezado por la Dra. Julia Sanchis , con la intervención de la Secretaría N° 8 de Mariela Ponte .

El caso sumó actuaciones por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad . La secuencia, monitoreada por el sistema de cámaras del Anillo Digital , permitió reconstruir el recorrido de los menores de edad desde el punto de origen hasta el final, donde la colisión marcó el cierre de una tarde de tensión en el conurbano bonaerense.

Durante la madrugada de último miércoles, un operativo en el barrio San Vicente , en la ciudad de Córdoba , terminó con la detención de seis personas y el rescate de un menor de dos años tras un robo y una persecución.

Los hechos ocurrieron en la calle Sargento Cabral al 1800 , donde efectivos de la Policía de Córdoba interceptaron a cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad, que circulaban en un Chevrolet Corsa con objetos robados.

Entre los elementos recuperados se contabilizaron cinco teléfonos móviles, documentación y llaves de otro vehículo que, de acuerdo con los uniformados, habría sido robado previamente en el barrio cordobés de Yofre Norte .

El despliegue policial contó con el apoyo del sistema de videovigilancia del 911 , lo que permitió localizar y recuperar un Fiat Cronos que había sido abandonado en la calle Gaspar de Barahona al 5200 , en el barrio José Ignacio Díaz III Sección . De acuerdo con la información oficial, los agentes lograron ubicar el automóvil sustraído, cerrando así el círculo de recuperación de bienes.

En el vehículo interceptado, además de los adultos, fue hallado un niño de dos años. El menor quedó bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) , medida que fue adoptada para garantizar su resguardo tras el procedimiento. El niño fue entregado a un familiar, cumpliendo con el protocolo establecido para estos casos.

En cuanto a los seis detenidos, todos quedaron a disposición de la Justicia, tras ser aprehendidos en el marco de este operativo.

Fuente: Infobae