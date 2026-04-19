Tapar la cerradura con papel aluminio: para qué lo recomiendan los expertos

Con la llegada del otoño, las bajas temperaturas y las primeras lluvias de abril, la humedad, el polvo y los cambios bruscos de clima vuelven a ser algunos de los problemas más frecuentes, y más molestos, dentro de los hogares argentinos. Cerraduras duras, llaves que traban, mecanismos que se oxidan o puertas que cuestan abrir: son señales que no hay que ignorar.

Para detectar estas complicaciones antes de que sea demasiado tarde, varios expertos recomiendan un truco casero con papel aluminio que sirve para brindar una protección temporal antes de recurrir a arreglos más costosos.

El papel aluminio no repara la cerradura ni reemplaza un mantenimiento profesional, pero ayuda a protegerla del agua, la suciedad y el desgaste externo.

Para hacer este truco casero, solo hace falta un pedazo de papel aluminio y, en algunos casos, cinta adhesiva. Lo primero que hay que hacer es elegir una cerradura exterior o una zona expuesta a lluvia, viento o polvo.

Allí hay que cubrir la zona de ingreso de la llave con papel aluminio y ajustar los bordes para que quede firme y en contacto con la superficie, sin roturas ni aberturas amplias. De esta manera, el aluminio crea una barrera provisoria y reduce la entrada de humedad o suciedad en esa área.

La recomendación es colocarlo durante jornadas de lluvia intensa, ausencias prolongadas o cuando la puerta permanece mucho tiempo sin uso. Pasado ese tiempo, hay que retirarlo y revisar la cerradura:

Si al quitarlo la cerradura sigue funcionando suave, el truco ayudó a evitar el ingreso de agua o polvo. Puede tratarse de una protección útil en días puntuales o temporadas húmedas.

Si aun así la llave continúa trabándose, el problema está dentro del mecanismo: falta de lubricación, desgaste interno o piezas dañadas. En esos casos, conviene consultar a un cerrajero.

Una vez identificado el origen, existe un truco casero con dos elementos que hace efecto rápido: grafito en polvo o lubricante específico para cerraduras.

El grafito ayuda a reducir la fricción interna. El lubricante específico protege piezas móviles y mejora el funcionamiento. Juntos pueden extender la vida útil del mecanismo y evitar que el problema empeore.

Fuente: TN