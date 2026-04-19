Dónde ver y a qué hora es el Superclásico River vs. Boca

Este domingo, la atención principal del fútbol argentino se posicionará en el River vs. Boca que tendrá lugar en el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, que significará la 266 vez de ambos equipos. Los dos clubes más representativos del país se verán las caras en el Superclásico, el partido más trascendental de cada temporada, por el interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Todos los detalles del antes, durante y pos encuentro se pueden seguir en canchallena.com.

El River vs. Boca iniciará a las 17 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de los dos canales que habitualmente tienen los derechos: TNT Sports e ESPN Premium. Para acceder a ellos es necesario ser cliente de un cableoperador como Flow, Telecentro Play o DGO y tener contratado el “Pack Fútbol”.

La previa promete un partidazo. En mucho tiempo, los dos clubes llegan en un muy buen momento y después de ganar entresemana en las copas Sudamericana y Libertadores. El Millonario no pierde desde hace nueve partidos y el xeneize desde hace 12. A su vez, los dos están muy bien posicionados de cara a los playoffs del Torneo Apertura.

De cara a este compromiso, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, DT de River, no podrá contar con Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron con molestias en el triunfo por 1 a 0 ante Carabobo este miércoles en la Sudamericana y cuyos partes médicos confirmaron esguince de rodilla y desgarro, respectivamente.

La ausencia más relevante para el entrenador millonario es la del 5 surgido en Argentinos Juniors, titular indiscutido desde la llega del DT a diferencia del enganche colombiano, que perdió algo de terreno y está siendo utilizado más como revulsivo en los segundos tiempos.

En este contexto, en el posible equipo el arquero seguiría siendo Santiago Beltrán; en la defensa estarían los habituales titulares Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. El 5 sería Aníbal Moreno y uno de los dos delanteros Sebastián Driussi, de gran presente.

Las incógnitas están en la mitad de la cancha para ese lugar vacante de Fausto (Tomás Galván es una fija) y en el acompañante de Driussi en zona ofensiva, aunque Facundo Colidio estaría confirmado.

En Boca, el entrenador Claudio Ubeda tiene una baja de peso. Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la goleada por 3 a 0 ante Barcelona por Copa Libertadores. Su reemplazante será Leandro Brey.

El DT tendría en mente utilizar el mismo once que superó ampliamente a los ecuatorianos justamente en ese encuentro. De esta manera, seis de los futbolistas que superaron a River a fines del año pasado en el Torneo Clausura por 2 a 0 repetirían titularidad: Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel. Exequiel Zeballos, figura en ese último Superclásico, esperaría su lugar en el banco de suplentes.

El Superclásico está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

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Fuente: La Nación