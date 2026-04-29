Día del Animal: por qué se celebra cada 29 de abril en la Argentina

Cada 29 de abril, en la Argentina se conmemora el Día del Animal , una fecha que no solo invita a homenajear a las mascotas, sino que también busca generar conciencia sobre el cuidado, el respeto y la protección de todas las especies .

Se trata de una jornada que pone el foco en la tenencia responsable , el rechazo al maltrato y la importancia de construir un vínculo más equilibrado entre las personas y los animales.

En el país, esta fecha fue elegida en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín , uno de los principales impulsores de los derechos de los animales en la Argentina.

El 29 de abril recuerda el día de su fallecimiento, ocurrido en 1926. Sin embargo, hay otra versión que refuerza su vínculo con la efeméride: distintos registros indican que fue el propio Albarracín quien, en 1908, propuso instaurar el Día del Animal en esa misma fecha , lo que luego coincidió con su muerte.

Más allá del origen puntual, lo cierto es que la jornada quedó asociada a su figura y a su lucha por un trato más justo hacia los animales.

Nacido el 31 de julio de 1850 en Córdoba, Albarracín se graduó como abogado en 1873 , pero su verdadera vocación fue la lucha por los derechos de los animales.

En 1879 participó en la fundación de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales y se desempeñó como secretario de la entidad. Años más tarde, asumió la presidencia tras suceder a Domingo Faustino Sarmiento .

Desde ese lugar, impulsó campañas contra prácticas crueles muy extendidas en la época, como las riñas de gallos, las corridas de toros y el tiro a la paloma, y se convirtió en una de las voces más firmes en defensa del trato digno hacia los animales.

Uno de sus mayores legados fue la Ley Nacional de Protección de Animales N°2786 , promulgada el 25 de julio de 1891, que sentó las bases legales para proteger a los animales en todo el país.

Su trabajo trascendió fronteras y sirvió de inspiración para la creación de la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , que tomó sus ideas como referencia para avanzar en la protección animal a nivel global.

Hoy, el Día del Animal no solo recuerda a una figura histórica, sino que invita a reflexionar sobre el presente. La fecha busca reforzar valores como el respeto por todas las formas de vida, la adopción responsable y el rechazo al abandono y al maltrato .

Fuente: TN