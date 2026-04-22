Detuvieron a otro argentino por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Después del escándalo con la abogada Agostina Páez , otro argentino quedó detenido en Río de Janeiro acusado de racismo . El hombre fue identificado como José Luis Haile , de 67 años, y se encuentra con prisión preventiva.

El escándalo se originó en la fila del supermercado Mundial, en Copacabana, cuando Haile se quejó por demoras en la caja con una trabajadora de aplicaciones que estaba retirando cuatro pedidos para delivery.

El argentino mandó a callar un par de veces a Samara Rodrigues de Lima (23) , como se llama la trabajadora que estaba buscando los pedidos. Ella le reclamó que no la callara, a lo que él contestó dos veces con la expresión "negra puta".

El episodio ocurrió el lunes. Fue otro argentino quien denunció lo sucedido. Haile fue arrestado y, en una audiencia judicial que se llevó a cabo el martes, se le dictó prisión preventiva.

Haile reside en Brasil desde hace dos años, de acuerdo a su testimonio ante los policías. Al momento de la injuria racial contra la joven delivery, el hombre vestía una camiseta de fútbol de Brasil con el 10 en la espalda. Así lo mostró el video del arresto.

"Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará", explicó a O Globo el albañil Juan Esteban García, el argentino que expuso a Haile.

"Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable y pensé que era lo correcto", añadió.

En sus redes sociales, Haile sube videos y fotos de su vida en Río de Janeiro. En varias publicaciones se muestra trabajando como vendedor ambulante , con un changuito decorado con la camiseta de Boca.

El hombre es de La Plata. Se hace llamar "El Puma". "Copacabana te amo!! Gracias al 'Tabajaras' y toda su gente por el afecto y respeto que me brindan día a día!!.. Inigualable!! El Puma es carioca", escribió en un posteo de Facebook.

En la Argentina, Haile tiene un antecedente que se remonta a junio de 2018. En ese momentó lo detuvieron en La Plata, acusado de haber golpeado y lesionado gravemente a un arbolito dos años antes.

Fuente: Clarín