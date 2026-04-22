“Va a ser una hermosa fiesta”: las amenazas de tiroteo de un grupo de alumnos de una escuela de Moreno

“Vamos a ir todos armados, va a ser una hermosa fiesta”. La amenaza de al menos cuatro alumnos de 14 años alertó a un colegio de Moreno y terminó con los menores notificados en una causa penal por "intimidación pública" y el secuestro de un arsenal de armas.

La ola de amenazas a ataques en colegio continúa en varios establecimientos educativos en distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los últimos hechos descubiertos ocurrió en la Escuela Técnica N° 4 de Moreno, que derivó en una serie de allanamientos y el secuestro de varias armas.

El pasado viernes, la dirección de la escuela técnica tomó conocimiento que al menos cuatro alumnos se habían fotografiado con presuntas armas de fuego en uno de los salones del establecimiento.

Las imágenes, subidas a la red socia l Instagram y estados de WhatsApp , se ve a cuatro chicos exhibiendo pistolas y con las leyendas “La mafia de los Santis” , y la advertencia “Dale mañana giles”.

Esto derivó en la intervención de la Fiscalía de Moreno-General Rodríguez, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) del distrito junto con las secretarías de Seguridad locales.

De la investigación surgió que los autores de estas publicaciones eran efectivamente menores de edad por lo que la causa pasó al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil , desde donde se solicitó un pedido para el allanamiento en siete casas de los posibles autores.

Detectives de la DDI llegaron hasta los domicilios señalados, donde se secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre .22, otra marca Magtech del mismo calibre y dos rifles de aire comprimido.

A su vez, se secuestraron dispositivos electrónicos y 16 teléfonos celulares con el fin de realizar las pericias correspondientes sobre su contenido, informaron fuentes de la investigación.

En total, por el delito de intimidación pública fueron notificados de la causa cuatro chicos de 14 años, uno de 16, otro de 17 y un restante de 19. Todos serán indagados este jueves.

“Al momento de los allanamientos las familias se encontraban indignadas por lo que hicieron los chicos. Es algo que no se toma en serio y que causa trastorno en los estudiantes, quienes se angustian”, dijo un investigador que participó de la identificación de los sospechosos.

Según indicaron fuentes judiciales, en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez se realizaron más de 120 denuncias por amenazas , ya sea virtuales o a través de pintadas en colegios de la zona. Muchas de ellas se encuentran en investigación para determinar sus autores.

Una de esas amenazas se registró a través de un chat en redes sociales de dos adolescentes y decía: “Vamos a ir todos armados, va a ser una hermosa fiesta. Quiero que no tapes y seguro sabes quién soy. Y subí esto de advertencia para todos aquellos giles. Los de tercero cuarta son re giles, ¿escuchaste?”.

Otra de las amenazas, publicadas como una historia de Instagram , daba una serie de 12 nombres de chicos de cuarto y quinto año de secundaria.

“Nos vamos a cobrar una por una de todo lo que nos hicieron estos giles, tanto de turno tarde como turno mañana. Mañana, 17/04 o el 20/04, pero estos gatos la van a re pagar por el bullying que nos hicieron sufrir como tanto adentro y fuera del establecimiento” , decía otra de las publicaciones que investiga la justicia.

Luego de la tragedia de la ciudad santafesina de San Cristóbal , donde un estudiante de 15 años abrió fuego en pleno patio de la escuela N° 40 “Mariano Moreno” y mató a un compañero de 13, fueron varios colegios del país donde se denunciaron amenazas, ya sea con escritos en baños o por redes sociales.

Por tal razón, varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires decidieron implementar un protocolo con la intervención de la justicia, la policía y organismos de Niñez y Adolescencia.

El “Protocolo de Actuación para la protección y resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes” de la Ciudad, que es de 2023, se empezó a distribuir en las escuelas y tiene como posibilidad la revisión de mochilas y teléfonos ante situaciones sospechosas.

En Mendoza , por ejemplo, el lunes arrancó la semana con controles policiales en más de cien escuelas y la obligatoriedad de asistir a clases con mochilas transparentes luego de la aparición de pintadas amenazantes.

Autoridades provinciales aseguraron que son más de 200 las escuelas afectadas a este sistema y que son al menos seis los alumnos mayores de 16 años que en condición de ser imputados por amenazas de muerte e incitación al uso de armas de fuego en las escuelas de la provincia.

Mientras que en Córdoba , el Ministerio de Seguridad de la Provincia firmó este miércoles una resolución para poner en marcha el nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento, mediante el cual los gastos ocasionados por intervenciones policiales y operativas ante amenazas de tiroteo en establecimientos educativos serán reclamados a los padres o adultos responsables de los alumnos identificados e imputados judicialmente.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín