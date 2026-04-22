Detuvieron a la mamá de uno de los prófugos por el crimen del policía en La Matanza

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una mujer acusada de encubrir a su hijo en el crimen de Mauro Molina , el efectivo asesinado en la puerta de una pollería en La Matanza.

La apresada, identificada como C.A. , vivía en la misma casa en la que se secuestró la Volkswagen Amarok que utilizó la banda para robarle la recaudación a Molina.

Los efectivos que participaron del allanamiento se llevaron una foto y el pasaporte de A.A., el acusado que permanece prófugo, $340.000, un teléfono celular, la Volkswagen Amarok y aerosoles grises , los cuales se cree fueron utilizados para pintar las llantas de la camioneta antes del robo.

La Justicia cree que C.A. tenía conocimiento del hecho, ya que manifestó espontáneamente que su hijo se encontraba con arresto domiciliario y monitoreado con tobillera electrónica.

Fue ella quien contó que A.A. se había retirado de su casa en horas de la tarde. Ante las inconsistencias de su relato, se ordenó su detención. Los acusados siguen prófugos.

Pasadas las 11.40 de este martes, un negocio en La Matanza se convirtió en un escenario de sangre y violencia.

Allí, un oficial de la Policía Bonaerense fue asesinado tras ser atacado por una banda de delincuentes que asaltó una pollería ubicada sobre Ruta 3.

El hecho ocurrió cuando los asaltantes arribaron al comercio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok.

Según los primeros testimonios, el oficial —identificado como Mauro Fabián Molina (42)— se encontraba en el lugar realizando tareas de custodia.

Molina recibió un impacto de arma de fuego directamente en el pecho. Tras el disparo, los delincuentes abandonaron la camioneta Amarok en la puerta del local y emprendieron la fuga en un segundo vehículo que los esperaba de apoyo.

Fuente: TN