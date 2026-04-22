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“Tu última caravana”: los mensajes de despedida a un joven que murió al caerse de su moto en la autopista

Redacción CNM abril 22, 2026

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Un joven de 24 años murió tras caerse de su moto mientras participaba de una caravana de motociclistas en la autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura de Berazategui.

El hecho ocurrió en el kilómetro 35,5, en sentido a La Plata. La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena . No llevaba casco puesto y falleció en el acto.

Según un video grabado por otro joven, los motociclistas venían circulando a toda velocidad hasta que comenzaron a frenar bruscamente en una curva. En ese momento, Ariel perdió el control de su Motomel S2 150 cc , salió despedido y cayó sobre el asfalto.

La moto terminó en un zanjón, a la vera de la autopista, mientras que su acompañante, una joven de 21 años, sobrevivió a la caída.

Familiares y amigos despidieron a Ariel con una emotiva caravana de motos y autos hasta el cementerio. En redes sociales, los mensajes se multiplicaron.

“ Hicimos ruido como a vos te gustaba. Vuela alto, hermano. Tu última caravana te lleva por un camino sin curvas peligrosas ”, escribió uno de sus amigos junto a un video que muestra la fila de vehículos acompañando el cortejo.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI y J N° 7 del Departamento Judicial Quilmes , que continúa con las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades.

Fuente: TN


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