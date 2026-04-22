“Tu última caravana”: los mensajes de despedida a un joven que murió al caerse de su moto en la autopista

Un joven de 24 años murió tras caerse de su moto mientras participaba de una caravana de motociclistas en la autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura de Berazategui.

El hecho ocurrió en el kilómetro 35,5, en sentido a La Plata. La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena . No llevaba casco puesto y falleció en el acto.

Según un video grabado por otro joven, los motociclistas venían circulando a toda velocidad hasta que comenzaron a frenar bruscamente en una curva. En ese momento, Ariel perdió el control de su Motomel S2 150 cc , salió despedido y cayó sobre el asfalto.

La moto terminó en un zanjón, a la vera de la autopista, mientras que su acompañante, una joven de 21 años, sobrevivió a la caída.

Familiares y amigos despidieron a Ariel con una emotiva caravana de motos y autos hasta el cementerio. En redes sociales, los mensajes se multiplicaron.

“ Hicimos ruido como a vos te gustaba. Vuela alto, hermano. Tu última caravana te lleva por un camino sin curvas peligrosas ”, escribió uno de sus amigos junto a un video que muestra la fila de vehículos acompañando el cortejo.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI y J N° 7 del Departamento Judicial Quilmes , que continúa con las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades.

Fuente: TN