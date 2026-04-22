Home Ads
NACIONALES

El pueblo medieval de Italia que ofrece casas por 1 euro para empezar de cero en Sicilia

Redacción CNM abril 22, 2026

Home Ads

Home Ads

Un pequeño pueblo del sur de Italia busca nuevos habitantes con una propuesta tan llamativa como accesible: casas desde 1 euro para quienes quieran empezar de cero.

Se trata de Mussomeli , una comuna ubicada en la isla de Sicilia que intenta recuperar viviendas abandonadas y revitalizar su comunidad.

La iniciativa forma parte de un plan para reactivar la economía local y darle nueva vida a un pueblo con fuerte impronta histórica. Con calles angostas, construcciones antiguas y un imponente castillo que domina el paisaje, Mussomeli conserva intacto su encanto medieval .

Instalarse en este pueblo implica un cambio profundo de estilo de vida. Entre sus principales características se destacan:

Sin embargo, también hay desafíos: menor oferta laboral, menos servicios y la necesidad de adaptarse a un entorno más chico y rural.

Durante décadas, muchos jóvenes emigraron a ciudades más grandes o al extranjero. Como resultado, cientos de propiedades quedaron vacías o en desuso . Para revertir esa situación, el municipio decidió impulsar la venta simbólica de viviendas con el objetivo de:

Aunque el precio inicial es simbólico, el programa tiene condiciones concretas que los interesados deben cumplir:

El objetivo no es solo vender casas, sino asegurarse de que vuelvan a ser habitadas .

A pesar de la innovadora propuesta, es importante tener en cuenta el costo total de mudarse a Mussomeli:

Para quienes estén dispuestos a invertir tiempo y dinero en refacciones, puede ser una forma concreta de empezar de cero en Europa y vivir en un entorno histórico único.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags