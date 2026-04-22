El pueblo medieval de Italia que ofrece casas por 1 euro para empezar de cero en Sicilia

Un pequeño pueblo del sur de Italia busca nuevos habitantes con una propuesta tan llamativa como accesible: casas desde 1 euro para quienes quieran empezar de cero.

Se trata de Mussomeli , una comuna ubicada en la isla de Sicilia que intenta recuperar viviendas abandonadas y revitalizar su comunidad.

La iniciativa forma parte de un plan para reactivar la economía local y darle nueva vida a un pueblo con fuerte impronta histórica. Con calles angostas, construcciones antiguas y un imponente castillo que domina el paisaje, Mussomeli conserva intacto su encanto medieval .

Instalarse en este pueblo implica un cambio profundo de estilo de vida. Entre sus principales características se destacan:

Sin embargo, también hay desafíos: menor oferta laboral, menos servicios y la necesidad de adaptarse a un entorno más chico y rural.

Durante décadas, muchos jóvenes emigraron a ciudades más grandes o al extranjero. Como resultado, cientos de propiedades quedaron vacías o en desuso . Para revertir esa situación, el municipio decidió impulsar la venta simbólica de viviendas con el objetivo de:

Aunque el precio inicial es simbólico, el programa tiene condiciones concretas que los interesados deben cumplir:

El objetivo no es solo vender casas, sino asegurarse de que vuelvan a ser habitadas .

A pesar de la innovadora propuesta, es importante tener en cuenta el costo total de mudarse a Mussomeli:

Para quienes estén dispuestos a invertir tiempo y dinero en refacciones, puede ser una forma concreta de empezar de cero en Europa y vivir en un entorno histórico único.

Fuente: TN