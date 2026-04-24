Detuvieron en Argentina a un exmilitar mexicano: quieren deportarlo y pide asilo político porque teme por su vida

La Policía Federal detuvo el jueves en Buenos Aires a Fernando Farías Laguna (47), un exmilitar mexicano buscado por liderar una red tráfico de hidrocarburos y evasión fiscal , que se convirtió en uno de los mayores escándalos de la Marina mexicana.

Farías Laguna -sobre el que pesaba una alerta roja de Interpol - estaba prófugo desde septiembre, cuando detuvieron a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y otras 13 personas, entre ellas cuatro oficiales de la Armada , tres empresarios , un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduana .

Según la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el excontraalmirante había entrado al país desde Colombia , con pasaporte falso y nacionalidad guatemalteca. "Los buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera ", dijo Monteoliva en un video en X.

La funcionaria afirmó que el hombre "está acusado de crimen organizado , corrupción , robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos " y "es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles de Estados Unidos hacia México haciéndolos pasar por aceites y aditivos".

Pero ahora, el abogado del exmarino, Epigmenio Mendieta, dijo que Farías Laguna "no quiere regresar a México" y que "él preferiría solicitar un asilo político , pues considera que su vida está en riesgo ". En declaracoines a Milenio Televisión , Mendieta aseguró que su cliente no participó de ninguna red criminal y que fue precisamente él fue quien denunció ilícitos, por lo que teme represalias .

Mendieta explicó a la prensa mexicana que Farías Laguna fue quien denunció esta red de huachicol -término que refiere al combustible robado- "directamente a su superior jerárquico, que era Rafael Ojeda", exsecretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y de quien el Gobierno mexicano ha rechazado nexos con el llamado " huachicol fiscal ".

"Por haber denunciado por hechos, lo incriminan en la red, pero además lo señalan como líder", argumentó Mendieta.

La defensa pone en duda que el imputado tuviera la capacidad de operar un entramado de estas dimensiones y señala que la Fiscalía General de la República (FGR) de México al seguir esta línea de investigación podría estar encubriendo a personas con mayor capacidad operativa y en toma de decisiones.

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante. Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México. Está detenido y va a ser… pic.twitter.com/JyN84tkqOS

Farías Laguna fue detenido en Palermo, en un procedimiento realizado en la calle. Estaba viviendo en un departamento de alquiler temporal. La Policía dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini , para la extradición del detenido.

Es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, dentro de una causa por "delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos".

De acuerdo a la investigación, Farías Laguna integraba desde 2023 una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , informó que su Gobierno ya realiza gestiones con Argentina para lograr la deportación o, si es necesario, la extradición del exmilitar.

"Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y (la Secretaría de) Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

Fuente: Clarín