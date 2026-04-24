Elecciones en la UBA: el reformismo ratifica su poder en los centros de estudiantes y el peronismo va en crecimiento

El movimiento reformista, el espacio que conforman la Franja Morada, socialistas, peronistas e independientes, se encaminaba a ratificar su poderío en la Universidad de Buenos Aires (UBA) al quedarse con el control de los principales centros de estudiantes.

Con una importante participación se eligieron los representantes de los centros de estudiantes y Consejos Directivos de trece facultades, en un escenario de crisis por la controversia generada por la ley de financiamiento universitario aprobada y ratificada por el Congreso, pero rechazada por el Gobierno.

En rigor, la elección, que se inició el lunes y se extendió hasta este viernes, se realizó luego de que se convocará a una cuarta marcha federal en repudio a la decisión de la justicia de suspender en forma provisoria la cautelar impulsada por las universidades que obligaba al Ejecutivo nacional a pagar la deuda salarial con los docentes y administrativos como así también las becas estudiantiles.

Los primeros resultados ratificaron la conducción del reformismo. En la facultad de Odontología, la agrupación AFO retuvo el Centro de Estudiantes con el 91,9 % de los votos seguida por el espacio de izquierda V-PAR que obtuvo 6,8%.

En tanto, en la Facultad de Ingeniería también se impuso el MLI (Movimiento Linealmente Independiente), un espacio presentado como independiente pero que tiene raíces radicales. El dato es que perdió uno de los lugares en el Consejo Directivo a manos del peronismo.

Es que la agrupación El Gradiente, que pertenece a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) obtuvo 24% de los votos y se ubicó en el segundo lugar y de esa manera se quedó con un silla en el Consejo. Espacio Estudiantil, vinculada al radicalismo, y Somos Libres, que conforman militantes de La Libertad Avanza, terminaron tercera y cuarta con el 17 % cada uno.

La elección en Farmacia y Bioquímica también sirvió para ratificar el dominio del movimiento reformista al imponerse el frente Estudiantes por FFyB, un espacio que conforman los radicales y la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

La agrupación obtuvo el 81 % de los votos seguido por Antídoto (izquierda) con sumó 10 puntos, un resultado contundente para reafirmar la conducción.

Las elecciones se desarrollaron sin inconvenientes y al cierre de esta edición se esperaban los resultados de los comicios celebrados en las facultades de Derecho, Medicina, Sociales, Exactas, Psicología, Economía y Filosofía, que son las que generan mayor expectativa.

En Sociales, dos listas peronistas peleaban la conducción del Centro de Estudiantes mientras que la izquierda buscaba quedarse con el segundo lugar.

El kirchnerismo buscaba potenciarse en la Facultad de Ciencias Exactas y quería volver a imponerse a La Mella, la agrupación que está alineada con Juan Grabois.

Mientras que en la Facultad de Filosofía, La Izquierda al Frente buscaba retener el primer lugar ante el crecimiento de El Colectivo, integrado por agrupaciones de Unidad Porteña.

En Psicología, la pulseada estaba entre El Impulso (Sur, La Mella, El Brote) y La Izquierda al Frente (PO, PTS, NMAS, IS).

Fuente: Clarín