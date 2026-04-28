Detuvieron a “El Jardinero”, el posible nuevo jefe del Cartel de Jalisco por el que ofrecían US$5.000.000

NAYARIT .– El gobierno de México detuvo a Audias Flores Silva , alias “El Jardinero” , uno de los principales jefes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual era buscado por Estados Unidos con una recompensa de 5 millones de dólares.

El operativo, realizado en el estado de Nayarit, incluyó además la captura de su principal operador financiero y se concretó sin enfrentamientos armados ni víctimas, según informó el Gabinete de Seguridad.

Tras su detención, Flores Silva fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a la Ciudad de México. A su llegada al Aeropuerto Internacional, fue escoltado por personal de la Marina y derivado en helicóptero a la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) , donde quedó a disposición de la justicia.

La detención se produjo en las inmediaciones de la comunidad del Mirador durante un despliegue coordinado de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, que contaban con información de agencias estadounidenses .

Del operativo participaron más de 500 efectivos, seis helicópteros, cuatro aeronaves y sistemas de inteligencia.

Según fuentes oficiales, la captura fue el resultado de 19 meses de tareas de inteligencia , y permitió desarticular un esquema de seguridad integrado por unos 60 hombres armados que custodiaban al líder narco.

El sospechoso fue encontrado en una cabaña protegida por un dispositivo de seguridad con decenas de hombres armados y vehículos.

Según surge de un video que difundió la Semar, “El Jardinero” estaba escondido en un conducto de desagüe, donde intentó ocultar parte de su cuerpo al advertir que estaba rodeado.

Flores Silva, de 45 años, era considerado uno de los mandos regionales más relevantes del CJNG y figuraba entre los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , abatido en febrero.

La muerte del líder del cartel desató una ola de violencia con ataques a comercios, quema de vehículos y bloqueos viales que, según reportes oficiales, dejó más de 70 muertos, incluidos 25 miembros de la Guardia Nacional.

Antes de consolidarse como uno de los mandos regionales más relevantes, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes y, según reportes oficiales, ya actuaba como el hombre fuerte de la organización tras la caída de su líder histórico.

En ese escenario, también eran mencionados como posibles herederos Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “RR”.

Su rol dentro de la organización incluía la coordinación de actividades en Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas, vinculadas a la producción y distribución de drogas , así como la gestión de laboratorios clandestinos.

En particular, se le atribuye el control de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas de diseño destinadas al mercado estadounidense, especialmente en la región occidental del país.

Su historial criminal incluye una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas, donde cumplió cinco años de prisión, y una detención en México en 2016 por su presunta participación en una emboscada contra policías en Jalisco, causa por la que recuperó la libertad tres años después. Además, sobre él pesa una orden de arresto por homicidio emitida por la justicia mexicana en 2024.

El interés de Estados Unidos por su captura se remonta a 2021, cuando solicitó su extradición por cargos vinculados al narcotráfico y la portación ilegal de armas. Posteriormente, la Administración de Control de Drogas (DEA) emitió una alerta internacional y ofreció una recompensa millonaria por información que permitiera su localización.

Tras la captura de “El Jardinero”, se registraron incidentes en Nayarit , donde fueron incendiados comercios y vehículos.

Los hechos se concentraron principalmente en las ciudades de Tepic y Tecuala, donde se registraron bloqueos de rutas y ataques a distintos establecimientos.

El Gabinete de Seguridad indicó que no hubo personas fallecidas ni heridas, mientras que el gobierno estatal pidió a la población limitar la circulación y resguardarse en sus hogares.

Además, después de esa detención, se llevó a cabo otro operativo en Jalisco, que concluyó con la detención de César “N”, alias “El Güero Conta” , identificado como hombre de confianza de Flores Silva y responsable de las finanzas del CJNG.

Según las autoridades, el detenido gestionaba operaciones de lavado de dinero mediante la adquisición de aeronaves, embarcaciones y propiedades.

Parte de esas operaciones incluía inversiones en productores de tequila y otros negocios utilizados como fachada para canalizar fondos ilícitos.

La caída de Flores Silva ocurre en un contexto de reorganización interna del CJNG tras la muerte de su líder histórico, “El Mencho”. Especialistas en seguridad consideran que la detención representa un impacto significativo en la estructura del grupo, aunque advierten que este tipo de organizaciones tiene capacidad para reconfigurarse y continuar operando pese a la pérdida de sus dirigentes.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más extendidas de México. Datos de la DEA señalan que tiene presencia en al menos 21 de los 32 estados del país , con fuerte influencia en Jalisco, y que sus operaciones se proyectan a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos.

Fuente: La Nación