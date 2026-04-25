Detuvieron al sospechoso por el crimen de la mujer trans en La Matanza: “La apuñaló varias veces”

Micaela Valeria Benitez, una mujer trans de 37 años fue hallada sin vida en su vivienda de Virrey del Pino, partido de La Matanza , tras un ataque con arma blanca que ocurrió a principio de la semana. Días más tarde, hubo un avance en la investigación cuando un acusado fue detenido en González Catán. El hombre, que ya tenía una orden de detención nacional e internacional, la habría contactado para comprarle un automóvil y terminó apuñalándola.

El señalado fue identificado como Elías Luna de 28 años, quien fue localizado por la policía tras refugiarse en la casa de un familiar, según informó el medio Primer Plano Online . Tras el brutal episodio el detenido espera ser indagado bajo la imputación inicial de “ robo agravado y homicidio criminis causa ”, un delito cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

La instrucción del caso recayó en el fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Temática Homicidios de La Matanza. Arribas ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del sospechoso, ubicada en la intersección de las calles Mompox y Ramos Mejía, aunque para entonces Luna ya no se hallaba en el domicilio. El operativo continuó desplazándose hasta González Catán, donde los efectivos montaron una vigilancia encubierta en la vivienda de un familiar. Luna intentó escapar cuando fue interceptado, pero la policía logró reducirlo y detenerlo.

La investigación determinó que el ataque se produjo en la casa de Benítez, ubicada sobre la calle Santiago del Estero y Horacio Quiroga , a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3. La víctima había publicado en redes sociales la venta de un Ford Fiesta y según declaró Cintia Benítez, hermana mayor de la víctima: “ La engañó con que estaba interesado en comprarle el auto, Vale se dio cuenta y se ve que se salió todo de las manos”.

“No sabemos si intentó abusarla y ella se defendió, pero lo que sí sabemos es que la apuñaló varias veces y la mató. Tenía un corte profundo en el cuello”, relató el familiar de la víctima. Cintia también recordó a su hermana: “Vale era un ser alegre, lleno de luz, que vivió como quería vivir. Cuidó a una señora mamá de un amigo nuestro y se compró el auto con su esfuerzo. Luchó toda la vida para ser quien quería. Había mucha gente que la juzgaba y ella siempre enfocada en su objetivo: era todo lo que estaba bien. Queremos justicia y que este asesino pague por lo que hizo”.

La víctima fue hallada sin vida, tendida en el piso de su dormitorio, en ropa interior y presentando múltiples heridas . El contexto en el que encontraron el cuerpo mantiene abierta una de las principales incógnitas del caso: si se trató de un ataque sexual frustrado ante el cual Benítez se habría defendido, lo que derivó en el homicidio y posterior robo del vehículo.

Un llamado al 911 alertó sobre gritos en la vivienda y el esclarecimiento del crimen resultó posible gracias al testimonio de una vecina, quien vio salir al agresor de la vivienda, corriendo y con las manos ensangrentadas. Cuando la testigo lo interpeló, Luna respondió: “No se meta, son problemas de pareja ”, antes de huir del lugar en el vehículo de Benítez.

Al ingresar a la casa, la policía encontró a Valeria Benitez sin vida y con heridas de arma blanca en el cuello, torax y la espalda . Además, al recorrer la escena, hallaron en el baño un cuchillo pequeño con sangre. Mientras las autoridades siguen realizando investigaciones para sumar a la causa, un dato contundente es que el auto nunca fue recuperado . El proceso judicial avanzará a partir de las pruebas reunidas, el testimonio de la vecina y la recuperación del Ford Fiesta.

Fuente: Infobae