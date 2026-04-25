A un año de la última vez que lo vieron, pidieron ayuda para encontrar a un hombre que estaría implicado en un crimen

A casi un año de que un hombre fuera encontrado muerto en un departamento incendiado, la Policía de Córdoba solicitó este viernes la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre que podría estar implicado en el hecho.

Por medio de un comunicado emitido en redes sociales, el sospechoso fue visto durante mayo de 2025 en el centro y las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la capital cordobesa. Además, difundieron los últimos dos videos que se obtuvieron de él. En uno de ellos, se lo vio vistiendo un uniforme de taekwondo .

En línea con esto, las autoridades precisaron que el hombre involucrado debe presentarse ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 , situada en Fructuoso Rivera 720, 1° piso, barrio Observatorio, en el horario de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Incluso, pidieron que cualquier información útil para identificarlo sea reportada a los teléfonos 351-4332659 o al 911 , mencionando el sumario 50/25 .

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv , el hombre buscado estaría vinculado a la investigación de un homicidio ocurrido en mayo de 2025 en barrio Alberdi . Según el expediente, el 9 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años dentro de un departamento ubicado sobre la calle 27 de Abril al 900.

El hallazgo lo realizó el padre de la víctima, quien encontró el cadáver en una habitación con signos evidentes de incendio. Los indicios del fuego eran visiblemente notorios en un colchón, por lo que se pidió la presencia de los efectivos de la Dirección de Bomberos para que pudieran evaluar el hecho.

La investigación también involucró al Gabinete Científico de la Policía Judicial y el Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, quienes realizaron pericias en el lugar para establecer las causas y circunstancias del crimen. Las autoridades continúan recolectando datos y analizando pruebas con el objetivo de esclarecer el caso y dar con el paradero del hombre buscado.

En la madrugada de este jueves 23 de abril, una mujer al volante de un Volkswagen Voyage perdió el control del vehículo en la colectora de la Circunvalación, a la altura del cruce entre avenida Agustín Tosco y Concejal Felipe Belardinelli, en el barrio General Artigas de la ciudad de Córdoba.

Según las fuentes policiales, el auto salió de su trayectoria, impactó contra un cartel y terminó sumergido en una zanja, lo que dejó como saldo un hombre muerto y la intervención del personal policial y los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió cuando, por motivos que las autoridades aún intentan esclarecer, el automóvil que conducía la mujer se despistó de manera repentina. El vehículo chocó de lleno contra una estructura y detuvo su marcha abruptamente en una franja lateral de la colectora, dentro de una zanja. La conductora era acompañada por un hombre, quien sufrió politraumatismos severos como resultado del impacto.

Un servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo. El hombre fue diagnosticado con múltiples lesiones graves y trasladado de urgencia al Hospital Misericordia , donde el equipo médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, la muerte del acompañante fue confirmada horas después del accidente , pese a los esfuerzos realizados.

En el caso de la conductora del automóvil, mayor de edad, no presentó lesiones tras el siniestro. No obstante, el personal policial desplegó un operativo en la zona para relevar pruebas materiales e iniciar las actuaciones correspondientes, con el objetivo de reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

La Justicia tomó intervención inmediata en el caso, comenzando la tarea de determinar las causas que derivaron en el despiste y el choque fatal. Según se informó, las circunstancias que rodean el accidente permanecen bajo análisis y no se descarta ninguna hipótesis respecto a la dinámica del siniestro vial.

Asimismo, aclararon que el expediente permanecerá bajo la órbita judicial hasta que se definan las responsabilidades y se esclarezcan los motivos exactos que llevaron al Volkswagen Voyage a colisionar contra el cartel y terminar en la zanja.

Fuente: Infobae