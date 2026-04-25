Desmantelaron una distribuidora clandestina de alimentos adulterados en Los Cardales: un detenido

Un operativo a cargo de la Policía Federal Argentina sirvió para desmantelar una distribuidora clandestina dedicada a adulterar fechas de vencimiento en productos alimenticios con maquinaria industrial, con la intención de comercializarlos nuevamente como aptos para el consumo.

El procedimiento, realizado en el barrio Los Cardos de Los Cardales -perteneciente al partido de Exaltación de la Cruz - estuvo bajo la orden del juez federal Adrián González Charvay , quien permitió la incautación de grandes lotes de carnes, embutidos y bebidas adulteradas y herramientas específicas para modificar etiquetas y registros de caducidad.

Como resultado, los agentes de la PFA detuvieron a un hombre de 62 años , de nacionalidad argentina y presunto propietario del establecimiento, quien quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana por violar la ley 26.524 , que sanciona la adulteración o envenenamiento de alimentos.

El hallazgo de las máquinas de impresión y grabado láser resultó clave para probar el carácter sistemático y planificado de la maniobra. Además del equipo industrial, los agentes incautaron una camioneta utilizada para la distribución y documentación considerada de interés para la causa.

Las averiguaciones se iniciaron tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2022 , según datos de Pilar a Diario , y fue retomada oficialmente el 6 de marzo de 2023 , cuando la División Delitos contra la Salud Pública detectó la actividad ilegal en el local.

Los detectives constataron que la distribuidora compraba alimentos vencidos o cercanos a vencer ―particularmente cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío― y utilizaba maquinaria láser e impresoras de etiquetas para alterar artificialmente las fechas de caducidad, para luego venderlos como productos aptos. Parte de la mercadería se adquiría y publicitaba mediante publicaciones en redes sociales .

Durante el allanamiento, que se llevó a cabo en la intersección de Gran Alameda y El Descanso, en el barrio Los Cardos , las autoridades decomisaron productos cuyo deterioro era notorio y que, en varios casos, ya se encontraban vencidos al momento de la intervención.

La colaboración de INAL , Senasa y la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz permitió certificar la condición de los productos y el grado de adulteración.

Los responsables de la pesquisa indicaron que la circulación de estos alimentos “puso en grave riesgo la salud de los compradores” debido a su capacidad de provocar intoxicaciones y otras afecciones severas, lo que agravó las imputaciones respecto al delito.

La distribución de productos alimenticios con fechas de vencimiento manipuladas constituye una infracción grave contemplada en la legislación argentina , en particular cuando el volumen de mercadería es capaz de afectar la salud pública a nivel comunitario.

La Policía Rural incautó más de 370 kilos de productos cárnicos ilegales durante operativos en los departamentos de San Rafael y Rivadavia , en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Los procedimientos se llevaron a cabo a mediados de abril en establecimientos de Monte Comán y Los Campamentos, donde se detectaron alimentos sin condiciones sanitarias ni habilitación legal , según reportó MendoVoz .

El decomiso y la desnaturalización de toda la mercadería fueron ordenados tras comprobar que la carga, compuesta por quesos de cerdo, panificados, carne, fiambres, escabeche de pollo, milanesas y hamburguesas, presentaba signos de contaminación y conservación inadecuada.

En Los Campamentos, un conductor fue aprehendido luego de intentar transportar achuras con una habilitación adulterada, medida que motivó la intervención de la Oficina Fiscal de Junín-Rivadavia y el inicio de actuaciones por presunta adulteración de documento público.

El personal de Bromatología constató que el traslado de los productos no cumplía con los requisitos exigidos. Las acciones se enmarcan en los controles periódicos para combatir el abigeato y garantizar el cumplimiento de las normas alimentarias en la provincia.

Fuente: Infobae