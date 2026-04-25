Charlize Theron y una cacería humana despiadada: los secretos de Ápex, el thriller que impacta en Netflix

El suspenso psicológico y la supervivencia extrema son los condimentos ideales para quienes disfrutan de la espera, esa que convierte el silencio y la calma en algo absoluto y deliciosamente insoportable; y Ápex es la que la representa perfectamente. La película protagonizada por Charlize Theron desembarcó en Netflix este viernes 24 de abril y ya promete ser todo un suceso.

Dirigida por el cineasta islandés Baltasar Kormákur, la cinta sigue en poco más de una hora y media a Sasha (Theron), una escaladora profesional que intenta procesar un duelo traumático en la inmensidad de la naturaleza al buscar en el aislamiento la paz que no encuentra en su vida cotidiana. Sin embargo, ese retiro espiritual se quiebra violentamente cuando su camino se cruza con el de un extraño aparentemente inofensivo, interpretado por Taron Egerton , quien rápidamente revela una obsesión oscura: cazar humanos por deporte.

A partir de ese encuentro, el film se transforma en una cacería humana despiadada donde la psicología de la protagonista es tan relevante como su resistencia física. Lo que hace que la historia se destaque es que Sasha no es una víctima pasiva; utiliza sus conocimientos técnicos de escalada y su comprensión del terreno para convertir la montaña en su propia arma.

“Una mujer busca consuelo en la naturaleza, pero se enfrasca en un juego mortal con un asesino serial” , dice la sinopsis oficial que invita al suscriptor a sumergirse en el reciente estreno del gigante del streaming.

“Está bien interpretada, elaborada con habilidad y tiene un ritmo ágil, con una duración de 95 minutos. Es la rara especie de streaming original que puede considerarse una película de verdad”; “La película de Kormákur no ofrece sorpresas, pero contiene suficiente espectáculo de acción para compensar”; “Este thriller de Netflix es un buen entretenimiento, que se eleva gracias a las interpretaciones del depredador y la presa. Egerton desciende a la locura total en el papel de Ben” , son algunos de los comentarios que los críticos dejaron en el sitio web español FilmAffinity.

El éxito de la película no solo reside en su premisa, sino en el alto nivel de realismo que Charlize Theron aporta a su personaje. La actriz, conocida por su compromiso físico en rodajes como Mad Max: Fury Road (2015), entrenó durante meses en disciplinas de escalada técnica para minimizar el uso de dobles de riesgo. Este esfuerzo se nota en pantalla: cada movimiento de Sasha se siente auténtico, lo que eleva la tensión en cada una de las escenas.

Un grupo de mercenarios, todos inmortales y con la capacidad de curarse a sí mismos, descubren que alguien sabe su secreto y deben luchar para proteger su libertad. Duración: 2 horas 5 minutos . Ver La vieja guardia.

Andy encabeza a su grupo de guerreros inmortales contra una enemiga poderosa. Se deben enfrentar a una poderosa inmortal desaparecida, lo cual complica su misión de salvaguardar a la humanidad. Duración: 1 hora 47 minutos . Ver La vieja guardia 2.

¡Prepará los pochoclos, porque este fin de semana el suspenso corre por cuenta de Charlize!

Fuente: La Nación