Designaron al reemplazante del funcionario echado y nombraron a un nuevo secretario de Transporte

Tras la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía , luego de que se le descubrieran departamentos en Estados Unidos a su nombre sin declarar, el Gobierno nombró en su reemplazo a Fernando Herrmann , quien hasta este domingo se desempeñaba como secretario de Transporte.

Los cambios se produjeron en medio del escándalo protagonizado por el ahora exfuncionario, que omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción y el fisco ser propietario de al menos cinco departamentos en Palm Beach, Estados Unidos. Ante el escenario planteado, este domingo se oficializó su salida de la Secretaría dependiente del área que comanda Luis Caputo .

El cargo que dejó vacante Frugoni será cubierto por Hermann, quien había sido nombrado en la Secretaría de Transporte en enero de este año. Arquitecto de profesión , en aquel entonces fue presentado oficialmente como una persona “con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñaba desde enero del corriente año. En su reemplazo, el Ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario…

El nuevo encargado de, entre otras cosas, avanzar con la privatización y concesión de rutas, es egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

En el sector privado Herrman fue socio y director de varias empresas de proyectos y gestión de obras, como el estudio Hermann & Arquitectos Asociados y Arquigrupo SRL.

También es docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y en la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

En tanto, la Secretaría de Transporte pasará a ser ocupada por Mariano Plencovich , quien entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 tuvo a su cargo la Subsecretaría de Transporte Automotor. Detrás de Franco Mogetta, Luis Pierrini y Herrman, será la cuarta persona en llegar a la conducción de esa área.

Antes de su llegada a la Nación, Plencovich cumplió funciones dentro del gobierno de Córdoba, donde desde 2020 fue Director General de Transporte.

Sin mayores precisiones, la administración de Javier Milei informó las modificaciones a través de una publicación en las redes oficiales de Economía, en la que se limitaron a mencionar los nombres salientes y a sus reemplazos en los puestos.

Fuente: Clarín