Descubrieron 300 ampollas de fentanilo ocultas debajo del asiento de un taxista durante un control en Corrientes

Un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes permitió detectar 300 ampollas de fentanilo ocultas dentro de un taxi . El procedimiento se realizó durante un control de rutina sobre la ruta provincial N° 34, a la altura del cementerio Santo Tomás, en las inmediaciones de la ciudad de Ituzaingó.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad nacional a Infobae, el personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 47 “Ituzaingó” detuvo la marcha de un automóvil Chevrolet Classic que prestaba servicio de taxi. El conductor, que viajaba solo, exhibió un comportamiento sospechoso, lo que llamó la atención de los efectivos y, en consecuencia, procedieron a revisar el interior del vehículo. Bajo el asiento del chofer encontraron tres cajas ocultas que contenían ampollas con una sustancia líquida.

Los gendarmes solicitaron la documentación correspondiente que acreditara la legal tenencia y transporte de las ampollas, pero el conductor manifestó no poseer ningún aval. Ante esta situación, dieron aviso al magistrado interviniente, quien ordenó el secuestro inmediato de las sustancias halladas.

Personal especializado de Criminalística abrió las cajas y realizó el conteo de las ampollas, que sumaron un total de 300 unidades de 2 miligramos cada una . Las pruebas de orientación de campo arrojaron resultado positivo para fentanilo , un opioide sintético producido por un laboratorio de la República del Paraguay .

La Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de la totalidad de las ampollas, el secuestro del vehículo y la detención del taxista, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no informaron la identidad del detenido ni el destino final de las sustancias.

Desde la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva advirtieron que el fentanilo es considerado hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina . Su uso autorizado se limita al ámbito médico, principalmente para el tratamiento de dolor intenso en cuidados paliativos y procedimientos quirúrgicos.

El hallazgo se enmarca en los controles preventivos que la Gendarmería Nacional realiza de manera periódica en rutas de la región para detectar posibles delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas y productos farmacéuticos de origen extranjero.

Días atrás, un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales permitió desarticular un circuito de traslado ilegal de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico, tras la interceptación de una encomienda en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn.

La investigación, encabezada por la sede fiscal descentralizada de Rawson, derivó en la detención de una persona y múltiples allanamientos en la provincia de Entre Ríos , donde se incautó una importante cantidad de sustancias, dinero en efectivo y armamento.

El procedimiento se inició el pasado jueves, cuando efectivos detectaron una caja sospechosa proveniente de Entre Ríos. Al inspeccionarla, encontraron en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo , dos potentes opioides utilizados en contextos médicos controlados, principalmente en anestesia.

A partir de este hallazgo, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional en Rawson articuló un trabajo coordinado con su par en Paraná. El intercambio de información permitió avanzar rápidamente sobre el origen del envío y solicitar allanamientos en domicilios vinculados al remitente.

Durante los operativos realizados en la ciudad de Paraná, los gendarmes lograron secuestrar un significativo volumen de fármacos: 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, otras 50 de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 de remifentanilo .

Además, incautaron documentación relevante para la causa, grandes sumas de dinero en distintas monedas —más de 15,8 millones de pesos argentinos, 17.100 dólares y 3.200 reales —, así como armas de fuego y municiones.

Fuente: Infobae