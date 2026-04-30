Accidente en Mataderos: dos vehículos chocaron, quedaron volcados y hay seis heridos

Un fuerte accidente se produjo en las primeras horas de hoy en el barrio porteño de Mataderos , donde dos vehículos colisionaron y, por la violencia del impacto, terminaron volcados. Hay seis personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:30 en la intersección de José Enrique Rodó y Montiel, e involucró a una camioneta Ford Ranger y un Chevrolet Agile.

Según las primeras informaciones, al arribar al lugar, personal de Bomberos de la Ciudad encontró ambos vehículos en posición invertida. Los ocupantes, afortunadamente, lograron salir por sus propios medios.

En la camioneta circulaban una mujer mayor de edad y dos menores de edad, un varón y otra mujer. En tanto, en el Chevrolet viajaban un hombre y una mujer mayores de edad junto a un menor.

Debido a la violencia del impacto, las víctimas fueron asistidas en el lugar y colocadas sobre tabla rígida con collar cervical. Posteriormente, todos fueron trasladados a los hospitales Santojanni y Vélez Sarsfield con diagnóstico de politraumatismos.

Fuente: Infobae