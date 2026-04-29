Desbarataron una banda que estafó a más de 800 personas bajo la fachada de páginas oficiales

Cuatro integrantes de una banda dedicada a estafas digitales fueron detenidos en San Rafael , provincia de Mendoza , tras una serie de operativos realizados por la División Delitos Económicos de la Policía provincial. Los arrestados están acusados de haber perjudicado a más de 800 personas utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas “mulas” para transferir fondos mediante criptomonedas .

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos, realizados en Cañada Seca , figuran armas de fuego —incluida una pistola calibre 22 y escopetas—, equipos tecnológicos como computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, así como criptomonedas USDT , que fueron transferidas al Ministerio Público Fiscal.

Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el grupo simulaba páginas oficiales para obtener datos personales de las víctimas y concretar operaciones fraudulentas, actuando con una estructura definida y roles diferenciados.

“ No son hechos aislados . Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla”, afirmó Mercedes Rus. La investigación, encabezada junto a la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos a cargo de Gabriela García Cobos, permitió identificar la metodología y a los presuntos miembros de la organización.

La causa, caratulada como defraudación con tarjetas y asociación ilícita , sigue su curso, y las autoridades no descartan nuevas detenciones, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local Los Andes .

Según subrayó la ministra, el resultado del operativo es producto de meses de investigación y responde a una política de “ prioridad absoluta en materia de seguridad ” para la provincia.

Hace pocas semanas, efectivos de Delitos Tecnológicos Zona Sur detuvieron a dos hombres en San Rafael tras identificarlos como autores de estafas virtuales mediante falsas transferencias en Mercado Pago . En el operativo, realizado en la madrugada del domingo, les decomisaron más de 2 kilos de cocaína , según la información del Ministerio de Seguridad.

Todo comenzó con una denuncia registrada el 21 de marzo , después de que un comercio de avenida Urquiza recibiera como pago un falso comprobante por $94.000 . Posteriormente, una segunda víctima denunció el 4 de abril una operación similar en un local comercial de avenida El Libertador. En este caso, el estafador presentó comprobantes que no fueron acreditados de un monto que ascendió a $135.900.

La investigación avanzó luego de detectar que, tras concretar maniobras fraudulentas en comercios, uno de los sospechosos se alojaba en un complejo de cabañas del distrito Las Paredes y tenía previsto asistir a un local bailable de la zona, lo que permitió su localización y posterior arresto. El procedimiento incluyó el secuestro de un Volkswagen Polo, dispositivos electrónicos, prendas de vestir nuevas y cuatro teléfonos celulares, de acuerdo a las medidas dispuestas por la Unidad Fiscal Departamental San Rafael .

Durante un allanamiento en el alojamiento de los implicados, las fuerzas incautaron dos ladrillos de una sustancia blanquecina que, tras el análisis, resultó ser cocaína y pesó más de 2 kilogramos. Según el medio Los Andes, también se retuvo un Ford EcoSport y otros elementos vinculados a las compras fraudulentas.

Las “mulas de dinero” virtuales son personas que, de manera consciente o engañada, permiten que sus cuentas bancarias o billeteras digitales sean utilizadas para recibir y transferir fondos de origen ilícito. Muchas veces, los titulares de las cuentas reciben una comisión a cambio o son reclutados bajo falsas promesas laborales, mientras que en otras ocasiones desconocen que están participando en una actividad delictiva. Según especialistas, existen señales y acciones clave para protegerse :

Fuente: Infobae