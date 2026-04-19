De qué operaron a Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, en Barcelona

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , fue operado en las últimas horas en Barcelona , España, a donde había viajado junto al gobernador Axel Kicillof en el marco de una cumbre progresista en el país ibérico.

Según informó a través de un posteo en X, el funcionario fue intervenido de urgencia por un cuadro de apendicitis . “Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo”, dijo y definió la cirugía como “exitosa”.

“Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país”, cerró y extendió palabras de agradecimiento por “la preocupación y por los deseos de pronta recuperación”.

Fuente: La Nación