De ER a The Pitt: Noah Wyle logró un récord inédito y ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama

Después de convertirse en el primer actor en ganar los cinco galardones más importantes de la televisión en una misma temporada de premios por una sola serie, Noah Wyle (54), el protagonista de The Pitt y ER Emergencias , recibió ayer su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood .

“Tengo historia a lo largo y a lo ancho de esta calle como en ningún otro lugar del mundo. Hoy, formar parte de esa historia es un verdadero sueño de mi infancia hecho realidad . Desde que tengo memoria, quise formar parte de esto: ser iniciado en el club y en la comunidad de la gente del espectáculo, esos individuos tan locos y diversos, esa tribu de raros y excéntricos, soñadores y apostadores que conforman este mundo. Lo amo más de lo que puedo expresar. Esto es todo lo que siempre quise hacer y todo lo que siempre quise ser ”, expresó el actor durante su discurso de agradecimiento desde la icónica Hollywood Boulevard.

Su estrella es la número 2840 en la categoría de televisión y tiene una ubicación privilegiada frente a Downtown LA.

Durante la ceremonia, Wyle estuvo acompañado por su mujer, Sara Wells (46), con quien se dio un apasionado beso, su hija en común, Frances (10), así como Auden (20) y Owen (23), fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin. “A mi esposa, Sara, y a mis tres maravillosos hijos. Ustedes son mi guía, son la razón por la que me levanto cada día , mi motivación para esforzarme más y la fuente de mi creatividad. Les agradezco su inspiración y por darle sentido y significado a mi vida”, añadió.

En 2025, Noah Wyle se puso en la piel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt , la serie de HBO creada por R. Scott Gemmill y producida por John Wells, el mismo equipo que estuvo detrás de ER . El proyecto lo volvió a ubicar en el centro de la escena televisiva, también como productor ejecutivo y guionista, y marcó su regreso al drama médico , el género que lo lanzó a la fama y del que había procurado alejarse, al menos por un tiempo considerable.

“Fue como recoger un instrumento que no había tocado en 15 años y descubrir que mis dedos aún sabían dónde estaban las notas”, le dijo entonces a People . “ Nunca me había obligado a salir de mi zona de confort ni a actuar con tanta agresividad y perseguir algo como lo hice con esto. Este proyecto es extremadamente importante para mí y me sorprendió lo lejos que estaba dispuesto a llegar para lograrlo y lo duro que estaba dispuesto a trabajar”, reconoció Wyle.

Justamente gracias a este trabajo logró un hito inédito en la industria: alzó el Primetime Emmy, el Television Critics Association Awards, el Critics’ Choice Television, el Golden Globe y el Screen Actors Guild Awards, todos en la misma temporada de premios y por la misma serie. Un éxito que muchos auguran podría repetirse con la segunda entrega de The Pitt , cuyo último episodio se emitirá el próximo jueves 16, mientras los guionistas ya están escribiendo la tercera temporada.

Después de doscientos cuarenta y un capítulos de ER (1994-2009) como el doctor John Carter y dos temporadas de The Pitt -de quince episodios cada una- en la piel del doctor Robby, Wyle asegura que, “lamentablemente”, el sistema de salud de los Estados Unidos no cambió mucho. “En aquel entonces hablábamos de 40 millones de estadounidenses sin seguro médico que recurrían a las salas de urgencias como principal fuente de atención médica. Y acá estamos, 30 años después, y esa cifra se ha duplicado, casi triplicado, y la gente ni siquiera acude a las salas de urgencias para recibir atención médica por infinidad de razones“, sostuvo en diálogo con Variety sobre las problemáticas que se ven reflejadas en ambas series.

Fuente: La Nación