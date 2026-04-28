Cuadernos de las coimas: Jaime y Schiavi negaron haber recibido coimas y hablaron de las “fotocopias de Centeno”

Indagados este martes en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi negaron haber recibido retornos vinculados a los subsidios que otorgaron cuando fueron secretarios de Transporte del kirchnerismo.

Jaime , que ocupó el cargo entre 2003 y 2009, señaló que las acusaciones que empresarios hicieron en su contra fueron “aseveraciones” realizadas en un “marco extorsivo” y que no figuran dentro de las “fotocopias del señor Centeno”, en referencia a las anotaciones del chofer Oscar Centeno, uno de los pilares de la causa.

“El único hecho que figuraría, y reitero la palabra figuraría, en las fotocopias es un pago que se habría hecho en el año 2010 y correspondería a la Hidrovía”, dijo el exfuncionario, que durante su exposición volvió a solicitar acceder a un régimen de prisión domiciliaria, “por edad [tiene 71 años] y enfermedades”, dijo. Además, solicitó el traslado a Córdoba para poder recibir visitas familiares.

Jaime llegó a los tribunales de Comodoro Py desde Ezeiza, donde cumple una pena a seis años de prisión por la tragedia de Once.

Al comienzo de su declaración, el exfuncionario anticipó que no respondería preguntas de los jueces del Tribunal ni de la fiscal Fabiana León, por no contar con un “total acceso” al expediente, replicando una estrategia a la que se apegó la mayoría de los imputados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner.

“La acusación que me hicieron es falsa y provocó una prisión preventiva in aeternum que espero poder aguantarla”, concluyó Jaime, que declaró durante poco más de una hora.

En sus respectivas declaraciones como arrepentidos, los empresarios Aldo Benito Roggio y Benjamín Gabriel Romero, vinculados al mundo del transporte, lo señalaron como uno de los recaudadores, al admitir haberle pagado al exfuncionario el 5% de los subsidios obtenidos del Estado como retorno.

“ Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Tengo entendido que con el ministro De Vido se reunía ”, contrapuso hoy Jaime.

Luego declaró su sucesor, Schiavi , que ocupó la secretaría de Transporte entre 2009 y 2012.

“La imputación, después de haber visto el expediente, he visto que carece de prueba”, dijo al comienzo. Sostuvo que le era “difícil” ejercer su defensa puesto que “no había ninguna prueba” en su contra. “He leído todo el expediente -marcó- de arriba para abajo. No estoy mencionado, no estoy en los Cuadernos, entonces es bastante complejo defenderse de algo que uno no sabe de dónde viene”.

Repasó su recorrido en la función pública, recordó su primera militancia “parroquial” y también sus épocas como jefe de campaña de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y, apoyado en filminas explicativas, ofreció detalles técnicos sobre tarifas y subsidios al transporte.

Negó, en tanto, los dichos del empresario arrepentido Romero, que también lo acusó de recibir como retorno el 5% de los subsidios que repartía.

“No figuro en los cuadernos de Centeno”, repitió al cierre de su declaración, visiblemente conmovido.

Al cierre de la audiencia, la defensa de Cristina Kirchner solicitó nuevas medidas de pruebas a partir de las declaraciones que surgieron durante esta primera parte del juicio.

Pidió, por caso, que el Tribunal certifique la presunta existencia de una causa en la que habría sido investigado Mariano Bonadio , hijo del fallecido juez que instruyó la causa, Claudio Bonadio, y luego sobreseído.

Aquel proceso fue aludido durante la última audiencia por el empresario Cristóbal López , quien afirmó que él y sus socios fueron incorporados al expediente de los Cuadernos por una presunta “deuda” que, según dio a entender, el juez Bonadio mantenía con Sebastián Eskenazi, hijo de Enrique Eskenazi .

“Es necesario indagar en la medida de lo posible la supuesta relación existente entre el exjuez Bonadio y la familia Eskenazi, específicamente con Sebastián Eskenazi”, sostuvo hoy Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, retomando las últimas declaraciones del empresario López.

Fuente: La Nación