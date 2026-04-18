Corrupción en la AFA: el pedido de detención de Tapia y Toviggino revela multimillonarias maniobras financieras y patrimoniales

La investigación del fiscal de Santiago del Estero descubrió una nueva serie de pruebas sobre la corrupción en la AFA y revela que las empresas que giran alrededor de Pablo Toviggino hicieron movimientos bancarios multimillonarios, tuvieron en los últimos años un crecimiento patrimonial exponencial -que va desde 22 mil hasta 116.552 veces- y la compra de más de 35 inmuebles, 145 autos y plazos fijos multimillonarios en pesos y en dólares.

Otra de las revelaciones es que la empresa Servicios Lindor SRL, vinculada a Pablo Toviggino, emitió 11 facturas de exportación por unos 650 mil dólares a favor de TourProdEnter, de Javier Faroni, radicada en Miami.

La factura de exportación es un documento emitido por el exportador al comprador extranjero. Estas y otras operaciones financieras llaman la atención porque TourProdEnter recaudó unos 400 millones de dólares de la selección nacional en el exterior y el flujo de dinero debería ir desde Miami hacia la Argentina, y no al revés.

Mientras tanto, el martes el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay —a su regreso de vacaciones— decidirá si acepta el pedido de detención del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, de Toviggino y de los miembros del clan del tesorero de la entidad madre del fútbol argentino por pertenecer supuestamente a una asociación ilícita y lavado de dinero . Clarín reveló el viernes, en exclusiva, el pedido de detención, indagatorias y allanamientos.

En su cuenta en X, Toviggino no escribió nada sobre el pedido del fiscal Simón pero le retuiteó mensajes del Papa León XIV sobre la guerra y la verdad.

El dictamen del fiscal, de 180 páginas, está basado en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, bancos y registros de inmuebles, autos y aviones y llama la atención que durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la Unidad de Información Financiera (UIF) no haya hecho denuncias penales por estos movimientos multimillonarios.

Así, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero remitió el perfil económico-financiero de Toviggino y de los otros imputados: el detalle de acreditaciones anuales desde 2010 en adelante, cuentas bancarias activas y dadas de baja, reportes de compraventa de divisas extranjeras desde 2010 y plazos fijos constituidos desde ese año. Además de operaciones de inversión registradas, vinculaciones societarias, bienes inmuebles y muebles registrables a su nombre, y comprobantes electrónicos emitidos y recibidos desde 2010 hasta la fecha.

También informó sobre la escasa cantidad de empleados de las 15 empresas que giran alrededor de Toviggino, sus declaraciones juradas impositivas y reveló que algunas se acogieron a la ley de Sinceramiento Fiscal 27.743 impulsada por el gobierno de Javier Milei , además de presumirse en blanqueos impositivos anteriores.

En diciembre, Servicios Lindor emitió una factura a favor de la AFA por $256.247.385 el día 22/12; luego otras cuatro facturas por $178.290 cada una, que posteriormente fueron anuladas mediante notas de crédito al banco Coinag, y otra factura por "US$ 256.470.165 el día 16/12". En total, "tiene 11 facturas de exportación a favor de TourProdEnter LLC por 37.700 euros y US$ 613.800", subrayó el fiscal.

La empresa Malte SRL, la primera dueña de la mansión de Pilar de 17 millones de dólares denunciada por Elisa Carrió, tiene el contrato por el VAR, aunque no se le conocen servicios concretos prestados a la AFA por las otras.

En cuanto al hotel de los Toviggino, llamado HT y ubicado en Santiago del Estero, cerca del estadio Madre de Ciudades, comenzó con un patrimonio neto de $17.390 y al año 2024 finalizó con $2.026.874.657, lo que refleja un crecimiento patrimonial del 11.655.154%. Esto significa, destacó el fiscal Simón, que su patrimonio se multiplicó aproximadamente 116.552 veces, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 447%. Ninguna empresa argentina registra este tipo de crecimiento.

Otra empresa, Segon SRL, tuvo en 2012 acreditaciones bancarias por $11.592. Luego no registró movimientos hasta 2022, cuando recibió $91.751.037; en 2023, $1.569.249.065; en 2024, $5.806.148.962; y en 2025, $6.301.624.454. La selección de Lionel Messi ganó el Mundial de Qatar en 2022. Esto representa un crecimiento del 54.363.113%, es decir, más de 543.000 veces respecto de 2012.

La empresa “puente” del conglomerado es Servicios Lindor SRL. Además de operar con TourProdEnter, en su declaración jurada de Ganancias 2024 informó un patrimonio neto de $44.674.332, muy superior al de 2023, cuando registraba $3.196.260.

Luego, el fiscal cita un reporte de ARCA que registra plazos fijos en 2025 en el Banco Coinag S.A.: uno en dólares por 1.900.000 y otros en pesos por 10 mil millones. Las cifras parecerían estar mal consignadas en una planilla de Excel, pero el fiscal Simón aclaró que “estos plazos fijos fueron corroborados con el informe del banco” recibido en su fiscalía en la capital santiagueña.

Sin embargo, un vocero del banco dijo que fueron "1.700.000 dólares en la cuenta de Lindor y 2.000.000 en la cuenta de Neurus" y se trata de un error en la planilla de Excel de ARCA.

“Con relación a las empresas Lindor y Neurus, fuentes del Coinag aclararon que dichas cuentas solo operaron durante el año 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre 2025. Los depósitos que tenían en Coinag fueron transferidos a cuentas de dichas empresas en Banco Credicoop", agregaron las fuentes consultadas por Clarín.

En virtud de las normativas vigentes y del análisis detallado de las operaciones de sus clientes, "el Banco Coinag, como sujeto obligado realiza un monitoreo de debida diligencia sobre los mismos. En base a ello aplica acabadamente la normativa UIF vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos /Financiamiento del Terrorismo", agregaron.

El Banco Coinag "ha sido calificado con el rango más alto de cumplimiento de las normas y procedimientos de control de ilícitos establecidos por el BCRA, entidad regulatoria del sistema financiero argentino. En partícular algunos de los movimientos indicados generaron reportes del banco hacia la autoridad regulatoria ", afirmaron los voceros de la entidad consultados por Clarín.

También señala que Servicios Lindor SRL emitió múltiples facturas a la AFA y a otras empresas durante 2023 y 2024, tanto en pesos como en dólares, por montos millonarios. Clarín ya había revelado en exclusiva el 11 de marzo pasado el plazo fijo de esta firma en el banco Coinag, luego transferido al Banco Credicoop. Clarín consultó a un vocero de este banco de Rosario pero al cierre de esta edición aún no había habido una respuesta.

En los meses siguientes, la empresa continuó emitiendo facturas a distintas firmas y particulares, incluida María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino, y sociedades como Vandap S.A.S., Real Central S.R.L., Wicca S.A.S. y Maroma S.A.

Otra empresa investigada es Carbello SRL, que registró un fuerte incremento en su facturación entre 2023 y 2025, con un crecimiento patrimonial cercano al 22.060%, es decir, unas 221 veces.

En cuanto a Norte Argentino, emitió facturas a la AFA en 2025 y recibió comprobantes de varias empresas del mismo entramado. Además, declaró pocos empleados, con un aumento hacia fines de ese año.

El fiscal también analizó a Servicios Neurus S.A., que comenzó a facturar recién en 2025 por más de $3.800 millones y continuó en 2026. Sus principales clientes fueron la AFA, Soma y Norte Argentino. Neurus es el nombre del helipuerto construido en la mansión de Pilar.

Soma SRL también muestra un fuerte crecimiento en acreditaciones bancarias entre 2022 y 2025, junto con operaciones en divisas extranjeras y facturación cruzada con otras empresas del grupo.

Sobre estas operaciones en dólares, se recuerda que el Banco Central denunció a la AFA por liquidar 100 millones de dólares en el mercado blue en lugar del oficial, en una causa que tramita el juez Gustavo Meirovich.

Finalmente, Barwa SRL registró escasa actividad laboral, con facturación concentrada en empresas del mismo grupo, y fue una de las que se acogió a la ley de sinceramiento fiscal 27.743.

Los otros imputados por el fiscal son Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni, Olga Beatriz Delgado, María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.

Las fuentes aclararon que el pedido de detención no incluye a los hijos de Toviggino.

El dinero en negro habría ingresado a la organización a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”, además de evasión impositiva, emisión de facturas apócrifas y maniobras con el dólar blue, finaliza el explosivo dictamen del fiscal de Santiago del Estero.

Fuente: Clarín