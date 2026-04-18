Después de la guerra de tuits: Karina Milei se muestra en la Provincia con Pareja y el Presidente planea una actividad en el conurbano

Lilia Lemoine y el Gordo Dan son los avatares de Karina Milei y Santiago Caputo. La pelea en Twitter entre la diputada y el streamer ultraoficialista -referente de Las Fuerzas del Cielo - significó la fricción más intensa entre la hermana del Presidente y el asesor. Ambos arrastran una desconfianza que ya acumula varios cortocircuitos en la gestión de Javier Milei.

Después de la guerra digital desatada, reina una tensa calma gracias a los posteos componedores de los protagonistas de la gresca virtual. En las bases, no obstante, el malhumor es extendido.

La pelea entre las facciones libertarias se originó por el llamado a indagatoria de varios tuiteros denunciados por Sebastián Pareja . El armador de Karina y los Menem en la Provincia los demandó en septiembre pasado por exponer su teléfono, su domicilio y amenazarlo.

Lemoine era la única de las referentes de Karina Milei que tenía buen diálogo con la autodenominada guarda pretoriana del Presidente, a la que también acompañó en actos. La diputada se agotó cuando en el canal Carajo! en el programa que conduce el abogado Alejandro Sarubbi Benítez -que acompañó al asesor en el palco en el Congreso- pasaron el mensaje de un oyente que sugería que la titular de LLA mantenía relaciones con el diputado .

El nombre de Pareja -con pasado en Cambiemos y en el peronismo bonaerense- fue desde el principio el blanco predilecto de la militancia digital que responde a Caputo . Lo señalaron por presuntas causas de corrupción en delegaciones de PAMI y por ungir a candidatos y referentes con pasado en el kirchnerismo. También por garantizarse un lugar expectante en las listas del Congreso y para él y 4 diputados que le responden de manera directa. Ahora, lo señalan por perseguir a militantes en la Justicia.

Pareja no tiene pensado retirar la denuncia. En su entorno aclaran que no puede, porque en los delitos de acción pública, el impulso corresponde al fiscal. "Nunca se constituyó como querellante ni tiene acceso a la causa", señalaron.

Karina Milei lo respalda . Compartirá un acto el sábado 25 con el titular de LLA en Suipacha, donde se desarrollará la segunda jornada de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político. La EFDAP es conducida por la pareja del armador bonaerense, Miriam Niveyro , que también es diputada. El presidente de la Cámara Baja Martín Menem también sería uno de los oradores. Aunque en Suipacha esperaban al Presidente, Javier Milei no sería de la partida.

El partido libertario de la Provincia quiere organizar una actividad con el jefe de Estado en el conurbano antes del Mundial justo cuando Milei atraviesa sus días más bajos en materia de imagen . Todavía no está pensado el formato.

La diputada que ya venía -muy molesta con los cuestionamientos internos- cruzó en la red social X a Parisini (el verdadero nombre del Gordo Dan) y al legislador bonaerense Agustín Romo , otro referente de Las Fuerzas del Cielo. Este último, ladero de Caputo, tuvo que resignar la presidencia del bloque bonaerense a manos de Juan Osaba , vice segundo de la legislatura, un movimiento que ya había sido consensuado antes.

El encono y la desconfianza se mantienen por lo bajo. A última hora del viernes, el Gobierno comunicó que avanza la nominación formal del nuevo jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) Matías Alvarez, al que propuso Juan Mahiques . Caputo mantenía desde el principio de la gestión influencia en el organismo antilavado .

El capítulo de la negociación entre el Gobierno y los rectores de las universidades por la ley de financiamiento es otro de los cortocircuitos en la gestión provocados por la interna. Diputados no apuró el nuevo proyecto que negociaron delegados de Caputo . Ahora el Ejecutivo se abraza a la Corte Suprema a cuyos jueces les pide que se excusen por ser docentes.

"Ojalá fuera algo para desviar la atención, pero el horno no está para bollos ", consignó un dirigente que sufrió la lógica férrea de Karina sobre la posibilidad de que Manuel Adorni salga de las noticias. Los cruces en X escalaron cuando la hermana del Presidente y el asesor compartían la reunión de mesa política .

Lemoine, que le pide a Adorni que “aguante ”, todavía no dijo nada de las declaraciones en cadena del biógrafo y amigo presidencial Nicolás Márquez que viene exigiendo al ministro coordinador que renuncie de una vez.

La tolerancia puede tener una explicación. Javier Milei no lapidó a Márquez en las redes ni lo llamó para pedirle amablemente que suavizara sus críticas.

Por otro lado, si bien Karina repitió esta semana gestos públicos de respaldo al ex vocero , no lo incluyó en la reunión de dirigentes de LLA en la Ciudad donde sí estuvo Patricia Bullrich . En el partido que conduce la karinista Pilar Ramírez destacan que solo estaban convocados los legisladores, diputados y senadores de y por la Ciudad. La ex ministra de Seguridad no descarta ir por más .

En la sede partidaria de LLA en avenida de Mayo, la hermana del Presidente recordó que el oficialismo ya piensa en la reelección . En la reunión se ratificó que el oficialismo irá solo en la Ciudad y que no piensa en un frente electoral con el PRO. Sin chances de conseguir la venia del macrismo - que ya piensa en una interna amarilla - y del peronismo, empujará en la Legislatura la derogación de las PASO .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín