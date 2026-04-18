Sin Mascherano y con un doblete de un Messi decisivo, Inter Miami volvió a la victoria en la MLS

La incapacidad defensiva de Inter Miami, que depende casi exclusivamente de la figura de Lionel Messi, y esa ingenuidad que se ve partido tras partido quedaron más claramente de manifiesto en la tarde del estadio Empower Field at Mile High.

Ganaba 2-0 con un gol de penal del crack argentino y otro de Germán Berterame, y parecía controlar el juego, pero en una ráfaga se lo empató Colorado Rapids, el local. Rafael Navarro y Darren Yapi anotaron para los Rapids, aunque lo que destaca en esos tantos son los groseros errores defensivos de la visita. Y Messi lo remedió con su doblete a diez minutos del final del tiempo regular para el 3-2 definitivo.

Leo había abierto el marcador a los 18 minutos de juego, también producto de una falencia en la zona baja. El arquero Zack Steffen jugó un poco recomendable pase al centro del área que complicó a Joshua Atencio y éste le terminó cometiendo penal a Yannick Bright, quien estuvo rápido para presionar. El árbitro sancionó la pena máxima luego de chequear la jugada en el monitor. Y Messi lo pateó como ante Hugo Lloris en la definición de la final de Qatar 2022: suave, con el pie abierto, esperando hasta último momento el movimiento del arquero.

A menos de dos meses para el debut mundialista, el 10 argentino parece jugar al trote, como si lo único que le importara a esta altura sea llegar en óptimas condiciones a su última Copa del Mundo. Y se convierte en un jugador de apariciones decisivas, lo que expone de manera todavía más clara su jerarquía. Inició la jugada del 2-0, que marcó Berterame de cabeza luego del centro de Mateo Silvetti, y luego desapareció de la escena.

Sin embargo, los tantos de Navarro y de Yapi, quienes en un lapso de cinco minutos igualaron el marcador, aprovechando los enormes huecos en la defensa de Inter Miami, dirigido por Guillermo Hoyos tras la sorpresiva salida de Javier Mascherano, lo despertaron de la siesta.

Entonces, Messi se volvió a activar. Recibió en campo rival un pase de Rodrigo De Paul y tuvo espacio para correr y llegar sin oposición hasta dentro del área. Lo que vino después es historia repetida: ante la marca de Lucas Herrington, se perfiló para su pierna izquierda y definió con el pie abierto al segundo palo justo cuando Atencio llegaba para hacer la cobertura. Definición al ángulo. Golazo. Y victoria para los hombres de rosa.

¡GOLAZO de Leo Messi! Rapidez, amague, técnica, encuadre y definición perfecta para el desempate a favor de @InterMiamiCF . Las cosas del 🐐🇦🇷. pic.twitter.com/hMucNPD0yl

¡Empate parcial en Colorado! GOOOL de Yapi, quien anota con una jugada que pasa entre las piernas St. Clair a favor de @ColoradoRapids . pic.twitter.com/AfAbyeYeVp

¡GOOOOL de Rafa Navarro🇧🇷! Velocidad, técnica y clase en esta anotación a favor de @ColoradoRapids . Es el sexto gol de Navarro Leal esta temporada. pic.twitter.com/GYYbYogKMI

Germán Berterame strikes for his first @InterMiamiCF goal 🇲🇽 pic.twitter.com/jNbA3wtij3

¡GOOOOL de Leo Messi! El 🐐🇦🇷 anota desde el punto penal: abajo y al centro. El primero del partido de @InterMiamiCF en Colorado. El sexto gol de Messi en el torneo. pic.twitter.com/uZ1RSBGmsr

El once está listo 📋✨ pic.twitter.com/I0EL8QR0N0

𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 🆚: Inter Miami CF 🏟️: Empower Field at Mile High ⏰: 2:30 PM MT 📺: https://t.co/zNwrOSuihJ 📱: https://t.co/qnwufK32Nr 📻: @AltitudeSR , @KCTicoSports 📰: https://t.co/6iW8lGJczz 🤝: @MyKingSoopers pic.twitter.com/UPgrRXmX6c

Mat Wells se inclinó por Zack Steffen; Kosi Thompson, Rob Holding, Lucas Herrington; Paxten Aaronson, Hamzat Ojediran, Joshua Atencio, Wayne Frederick; Dante Sealy, Rafael Navarro y Darren Yapi.

Los once elegidos por Hoyos serán Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Lionel Messi y Germán Berterame.

El reemplazante de Mascherano hace poco habló de su vida con Clarín. Tras una infancia dramática a nivel familiar, salió adelante y se dedicó al fútbol. Guarda un privilegio: fue invitado al casamiento de Maradona y al de Messi. LA NOTA COMPLETA.

La semana de Inter Miami CF estuvo atravesada por una noticia inesperada: la renuncia de Javier Mascherano. El exmediocampista anunció el martes su salida del club por motivos personales y cerró así su ciclo al frente del equipo.

Horas más tarde, el propio Mascherano explicó su decisión en un comunicado. “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, dondequiera que esté, seguiré deseándole al club lo mejor en el futuro”, expresó el Jefecito.

El argentino deja el club habiendo dirigido 67 partidos (37 PG; 16 PE; 14 PP), consiguiendo el tan ansiado título de la MLS Cup a finales del año pasado cuando Inter Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps en la gran final.

Fuente: Clarín