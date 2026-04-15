Confirman que Manuel Adorni viajó a Aruba junto a toda su familia y que pagó el viaje en efectivo

El fiscal federal Gerardo Pollicita profundiza la investigación por los viajes al exterior realizados por Manuel Adorni. Se requirió más documentación a un conjunto de aerolíneas utilizadas por el Jefe de Gabinete y el detalle de los pagos. En ese contexto, citó a declaración testimonial al representante legal de la firma OPTAR “que abonó los pasajes de Adorni”. El primer dato que ingresó a la fiscalía este miércoles es que el funcionario junto su esposa y dos hijos, viajaron a Aruba y que “cada pasaje costó 1.450 dólares y pagaron en efectivo”, informaron fuentes judiciales a Clarín .

La fiscalía cuenta con un listado de 17 viajes realizados por Manuel Adorni , y después de impulsar una batería de medidas para clarificar el destino final de muchos de los trayectos, esta semana se requirió más datos.

Bajo la lupa se encuentran -en simultáneo-, los movimientos financieros del Jefe de Gabinete vinculados a las tres propiedades bajo investigación.

Los viajes de Manuel Adorni son objeto central de la investigación patrimonial que inició tras la denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano. La sospecha inicial es un ritmo de gastos que podría no coincidir con los ingresos declarados por el funcionario libertario.

El puntapié inicial fue el vuelo privado hacia Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de febrero de este año. Con las facturas incorporadas a la causa, sumado a los tratados de trazabilidad para determinar quién pagó los más de 4.800 dólares que costó el ida y vuelta del paseo familiar junto al

Una batería de medidas de prueba se impulsaron, por parte del fiscal Gerardo Pollicita quien tiene delegada la investigación, por decisión del juez Ariel Lijo, con la finalidad de esclarecer un primer interrogante: ¿cuántos viajes realizó Manuel Adorni?

Entre las nuevas consultas realizadas por Pollicita para profundizar la investigación , se citó al representante legal de la firma OPTAR “que abonó los pasajes de Adorni a prestar declaración testimonial debiendo comparecer con toda la documentación correspondiente , para el 4/05/26 a las 9:00”,

El documento oficial de la Dirección de Migraciones da cuenta de un total de 17 viajes efectuados desde el año 2022 a la fecha.

Entre los documentos incorporados al expediente, según señalaron fuentes judiciales a Clarín, se encuentra el informe de la aerolínea Delta utilizada para el viaje que el 29 de diciembre de 2024 hasta 10 de enero de 2025, Adorni junto a Bettina Angeletti y sus dos hijos, realizaron a Aruba.

”Fueron cuatro pasajes en primera clase y el pago de 1.450 dólares cada aéreo, se pagó en efectivo” , informaron al fiscal Gerardo Pollicita.

¿Qué quiere saber la fiscalía? Cómo pagó los viajes el Jefe de Gabinete y si el movimiento de dinero que permitió costear cada trayecto, se condice con sus fondos declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Respecto a los viajes realizados, se impulsaron más medidas: a la ANAC, EANA, Aeropuertos y explotadores aeroportuarios . El representante del Ministerio Público Fiscal, le requirió información operativa de los viajes aéreos, como planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves.

Ahora a esos pedidos, el representante del Ministerio Público Fiscal firmó un oficio a través del cual pidió a las compañías aéreas (Delta, ITA, Iberia) información sobre pasajes de “ADORNI y ANGELETTI, quién los compró, cómo se pagaron, por qué canal, quién abonó”, dice el detalle al que accedió Clarín .

Uno de los puntos centrales son la metodología de pago y si el funcionario puede justificar esas erogaciones. Por ese motivo, se envió un Oficio a Banco Galicia para que "mande resúmenes completos de tarjetas, legajos de apertura y desde qué cuentas se pagaban los saldos de las tarjetas de crédito, todo ello respecto de ADORNI, ANGELETTI y adicionales".

Más decisiones tomó el fiscal sobre este aspecto: se remitió un oficio a CNV pidiendo información bursátil sobre El Jefe de Gabinete y su esposa.

Entre los viajes que tiene en su haber el Jefe de Gabinete de Javier Milei, se incluyen aquellos de carácter oficial. Después, hay otros que están por fuera de su labor como funcionario público.

De hecho, como contó Clarín , el viaje de regreso de Nueva York en business class con la empresa Delta, fue abonado por el Gobierno por un total de 4.905 dólares y el correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti, por más de 5.100 dólares , lo cubrió el funcionario con fondos propios.

Muchos de los viajes que están en la causa gracias al informa de la Dirección de Migraciones, no cuentan con el detalle del destino final, hay viajes hacia Perú y Ecuador, pero el fiscal Pollicita sospecha que no fueron los destinos finales. “No tenés un viaje que detalle como final del trayecto Aruba, pero porque esa información no está completa, desde Estados Unidos te podés ir a Hawaii y no es información que Migraciones tiene en sus registros”, explicaron fuentes allegadas al expediente a Clarín .

Ante ese panorama y para terminar de saber el destino final de muchos de los viajes, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió nuevas medidas.

En simultáneo la pregunta que subyace, en el marco de la pesquisa, es si aquellos viajes que no están incluidos dentro de la nómina oficial, fueron solventados por los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción, de Manuel Adorni.

La ventana temporal establecida por la fiscalía, inicialmente era desde 2023 a la fecha. .

En los listados iniciales figuran “varios viajes a Europa que realizó sola Bettina Angeletti (esposa del funcionario) y que serán analizados en profundidad”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

La explicación se sustenta en que en la sospecha por presunto enriquecimiento ilícito, también se incluyen los movimientos financieros de la pareja de Adorni y dueña de una consulta que, a su vez, fue contratada por YPF.

El origen de la pesquisa son dos denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano , sobre la supuesta existencia de un “desproporcional incremento patrimonial”, que se vería reflejado en “severas discrepancias entre las declaraciones juradas del nombrado, omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior”.

Uno de los puntos centrales de esta investigación se concentra en el acervo patrimonial del Jefe de Gabinete, la fiscalía tiene una pregunta central al respecto: ¿Puede con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción, solventar un determinado nivel de vida?

El mismo se compone de la adquisición de propiedades, cuyas transacciones inmobiliarias están siendo analizadas, y los gastos que implican los viajes al exterior que se comenzaron a investigar después de conocerse el vuelo privado que la familia Adorni realizó hacia Punta del Este, junto al

En función de esta línea de investigación, Pollicita requirió las declaraciones juradas del Jefe de Gabinete, que incluye la “compulsa e incorporación de las declaraciones juradas patrimoniales públicas disponibles en el sitio oficial”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín