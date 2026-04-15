Karina Milei acelera el plan 2027: promesas a gobernadores aliados, boleta única y calendario unificado

Ni la suerte judicial del jefe de Gabinete ni la inflación en alza hace diez meses frenan los planes de reelección de Javier y Karina Milei . Mientras el Gobierno atraviesa su crisis política más profunda desde las elecciones, la hermana del Presidente reactivó este martes el operativo 2027 .

La funcionaria más poderosa de la administración libertaria volvió a sentarse este martes en la cabecera de una mesa con dos gobernadores aliados para hablar del armado político del año que viene y enviar un mensaje a otros ejecutivos provinciales.

Los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , y de Mendoza, Alfredo Cornejo , dos de los cuatro socios electorales del oficialismo en 2025, fueron los primeros en meses en reunirse en la Rosada con la secretaria general de Presidencia. Ambos aprovecharon su paso por la Ciudad para participar también de la conferencia de Amcham que cerró Milei , donde respaldaron el rumbo general del Ejecutivo.

Karina no estuvo sola. Se sentó en la cabecera de la mesa en el despacho del ministro del Interior . La acompañaron su mano derecha y principal armador territorial, Eduardo “Lule” Menem , y el anfitrión Diego Santilli , prueba de que la reunión trascendía la discusión de gestión por la transferencias de rutas nacionales a las provincias que se informaron en un comunicado oficial.

Sin hacer nombres, se habló explícitamente de mantener el apoyo nacional sin que la Casa Rosada se inmiscuya en las elecciones locales . Sin la seguridad de otros tiempos, en el Gobierno se mostraron de acuerdo, un modo desacelerar el armado en que la hermana del Presidente y los Menem realizaron en todas las provincias.

En una de las reuniones de mesa política -cada vez más intercaladas en el medio de las internas del gabinete - se discutió en duros términos sobre la conveniencia de intentar destronar a los gobernadores apoyan en el Congreso las iniciativas del Gobierno.

Es una réplica del debate interno de 2025 que se terminó por saldar a favor de la hermana del Presidente, que clausuró la discusión con un triunfo contundente en octubre. Tras acompañar a Milei a Nueva York varios gobernadores mostraron discrepancias con el discurso y el plan económico del Gobierno. Cornejo fue uno de ellos .

Luis Caputo y su sobrino Santiago sugerían a viva voz la necesidad de no confrontar con potenciales aliados. Los Menem, alfiles de Karina, se mostraban dispuestos a intentar promover a sus candidatos.

Cornejo es el único de los gobernadores que no tiene reelección . La Casa Rosada empujaba hasta hace poco las chances de Luis Petri . El ex ministro de Defensa -que abandonó su afiliación a la UCR para pasarse a LLA- perdió visibilidad al convertirse en uno más de los 257 diputados , aunque ostente la vicepresidencia segunda del cuerpo. A pesar de los trascendidos de que podría reinventarse como candidato del PRO, esa idea pierde fuerza igual que sus abrazos a los saltitos con el Presidente .

El mandatario mendocino empuja las chances para sucederlo de dos de sus colaboradores más estrechos: el ministro Educación Tadeo García Zalazar -ex intendente de Godoy Cruz como Cornejo- y Natalio Mema , ministro de Gobierno. El intendente de la capital provincial Ulpiano Suarez -sobrino de Rodolfo Suarez, actual senador y ex gobernador- ya expresó su deseo de ser candidato. En el entorno del Cornejo aseguran que no está interesado en convertirse en candidato a vice de Milei.

En la Casa Rosada trabajan en el proyecto de reforma política para que desde un solo casillero se pueda marcar toda la boleta de cargos nacionales y de cargos provinciales, si las elecciones son concurrentes . Para eso, los gobernadores también deberían adoptar boleta única papel y unificar el calendario electoral . El mendocino ya lo hizo en 2025. Frigerio, sin elecciones locales, no tuvo necesidad. El nombre de la marca electoral LLA es innegociable , como ocurrió el año pasado.

Otro de los temas que sobrevoló la conversación es la eliminación de las PASO que podría incluir el proyecto del oficialismo. Si prosperara, las dos provincias deberían plegarse y derogar las primarias . “No tendría sentido que no hubiera en la Nación y sí en las provincias”, razonó un dirigente que conoce a Frigerio.

Cornejo , que al fin de cuentas fue presidente del comité radical - tan afecto a las internas -, tiene más dudas. Las PASO -suspendidas en 2025- ayudan a ordenar a la oposición y el gobernador supo ser un activo defensor. El juez de la Cámara Electoral Alberto Dalla Via publicó un sugerente artículo en La Nación en el que propone algún método alternativo que garantice la vida democrática de los partidos .

En el caso de Mendoza, la discusión por los senadores -representantes de las provincias- para el Congreso nacional quedará para más adelante. Frigerio, para sellar un acuerdo político y garantizarse la victoria, cedió a los libertarios los dos escaños de senadores .

El Ejecutivo repartió en las últimas semanas gestos y fondos a los mandatarios aliados -ahogados financieramente- en forma de ATN, préstamos por coparticipación, pagos atrasados por jubilaciones y, próximamente, rutas que no entraron en los planes de licitación, tal como adelantó Clarín .

Chaco, que gobierna otro de los aliados electorales de LLA en 2025 , Leandro Zdero fue una de las primeras beneficiadas . El gobernador -también de origen radical- se cruzará este viernes con Mauricio Macri , aunque su vínculo con la Rosada sigue firme. El ex presidente coquetea con la posibilidad de relanzar una versión aggiornada de JxC .

El líder del PRO piensa en una interna entre su primo, el jefe de Gobierno Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta para intentar retener la Ciudad , donde el año pasado el partido amarillo también fue aliado nacional de LLA después de la derrota local en mayo a manos de Manuel Adorni . Fernando de Andreis, mano derecha de Macri e integrante de la boleta que encabezó en octubre Patricia Bullrich en la Ciudad, fue componedor con la situación del ex vocero presidencial .

“ No nos vamos a prestar a ningún circo mediático para dañar al jefe de Gabinete ”, dijo el diputado a Rivadavia. En la mesa chica de Macri, de todos modos, se sienten “ cada vez más lejos ”, aunque en algunas mesas de la gala de la Fundación Pensar se habló de un “rumbo correcto” y apenas de “ correcciones ”.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín