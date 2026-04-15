Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: entre hoy y mañana se desvincularán 140 personas

Hoy comenzó una jornada de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Varios directivos y trabajadores del SMN revelaron a LA NACION que 140 personas dejarán el organismo científico entre hoy y mañana . Se trataría de la primera de dos tandas de despidos que podría alcanzar a 240 trabajadores sobre una planta total de 972, de los cuales 780 son civiles. Tras este recorte, la dotación de personal civil quedaría reducida a 540 empleados.

Desde hace poco más de un mes, ese número circulaba como un rumor por los pasillos del organismo y anticipaba una baja del 30% de la planta total. Entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se analizaba un “plan de modernización” del Servicio Meteorológico Nacional que, hasta el momento, se tradujo en un recorte de personal.

“Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación ”, señalaron fuentes vinculadas con el proceso de desvinculación dentro del SMN. Cada director tuvo que elegir un número de personas proporcional al total de cada departamento para determinar los despidos. Personas cercanas al actual director del SMN, José Mauad, dijeron que él “intentó todo lo que pudo, y que la posición de Desregulación era inamovible. Que no pudo hacer más. Y que si no lo hacían ellos, lo haría otro”.

Según pudo saber este diario, los despidos no alcanzarían a la planta permanente. Se trata de trabajadores contratados bajo la modalidad de contratos temporarios encuadrados en el artículo 9 , una práctica extendida en el Estado nacional y que, en este caso, abarcaba a más de la mitad de la dotación del organismo.

“Desde el Ministerio de Defensa llamaron por teléfono para notificar a los directores nacionales y a los jefes de cada área. Nos dijeron que se nos va a pagar el mes y las vacaciones. No tenemos indemnización por la figura administrativa bajo la que estamos contratados ”, explicó una meteoróloga despedida.

Además de esos despidos, desde la institución informaron que hay 31 personas consideradas “jubilables”. “Desde el Ministerio de Desregulación dijeron que hay que ‘esperar a que cumplan años’ para desvincularnos. Yo cumplo a fin de año y estoy en esa lista. Llevo 13 años trabajando acá”, relató una trabajadora del SMN que pidió reserva de su identidad.

Este no es el primer recorte en el organismo. Desde el inicio de la actual gestión, el SMN ya perdió más de 200 empleados . Luego de la primera ola de despidos en el Estado nacional y, de acuerdo con cifras oficiales, la cantidad de trabajadores había quedado por debajo de la dotación considerada óptima . Según informó la cartera a comienzos de la gestión, con base en una auditoría realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, el plantel ideal del Servicio Meteorológico Nacional es de 1156 trabajadores.

Varios de los despidos, según señalaron directores del SMN, afectarán a observadores meteorológicos. Advirtieron que habrá estaciones con menos personal del necesario para su funcionamiento habitual.

Los observadores son técnicos capacitados que se encargan de medir, en las 125 estaciones del país , los datos básicos sobre los que se construyen los pronósticos, la información meteorológica destinada a la pesca y la agricultura y los sistemas de alerta temprana vinculados a fenómenos climáticos extremos. En términos concretos, son quienes recopilan los datos que permiten anticipar cuándo se producirán lluvias, tormentas, nevadas, ventiscas o períodos de calor extremo, información clave tanto para la población como para sectores económicos especialmente vulnerables a las condiciones climáticas.

Si bien en otros países gran parte de este proceso está automatizado, en la Argentina continúa siendo mayormente analógico y requiere equipos de más de cinco personas que, hora tras hora, realizan la medición y carga de datos. La reducción de personal en estas estaciones, según coincidieron fuentes administrativas, científicas y funcionarios del SMN, podría derivar en un “desmantelamiento” del sistema meteorológico argentino . Meteorólogos consultados señalaron que, por el momento, el organismo aún cumple con los estándares de calidad en la elaboración de pronósticos, aunque advirtieron que esa situación podría cambiar a corto plazo si no se aplica la tecnología para continuar con la medición.

“Para poder pronosticar necesitamos tener la mejor imagen posible, y esa imagen se construye a partir de datos de calidad. Menos datos implican pronósticos menos precisos”, explicó una meteoróloga que fue desvinculada hoy. En sus palabras, los pronósticos funcionan como una pantalla: cuantos más datos hay, mayor es la resolución. De lo contrario, advirtió, el SMN avanza hacia un escenario cada vez más pixelado.

Fuente: La Nación