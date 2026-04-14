Con Macri presente, Pro bonaerense se reorganizó y ya discute si reedita su alianza con LLA para 2027

El Consejo Directivo de Pro bonaerense y la asamblea partidaria se reunieron hoy en unas oficinas del microcentro porteño. Con la participación de Mauricio Macri , los representantes ratificaron la continuidad de Cristian Ritondo como titular del espacio y reactivaron el debate sobre el rumbo que deberá tomar el partido para 2027, incluida la posibilidad de volver a sellar una alianza con La Libertad Avanza en el distrito.

En el encuentro, el expresidente reivindicó la experiencia en gestión de Pro y respaldó la conducción de Ritondo y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez , reelectos como autoridades en febrero pasado como parte de una lista de unidad. A ellos, se suma el senador provincial Pablo Petrecca , que asumió como vicepresidente segundo del espacio este mediodía.

Con más de 50 dirigentes bonaerenses presentes, también se formalizó la designación de la diputada nacional Florencia De Sensi como secretaria general de la asamblea partidaria.

Más allá de esta instancia de reorganización interna, la cumbre también permitió volver a discutir en un ámbito institucional el rumbo que deberá adoptar el sello amarillo camino a las elecciones de 2027. “Hablamos de nuestra identidad” , resumió a LA NACION un dirigente que participó de la cumbre, aunque evitó hacer definiciones sobre el futuro del espacio en la Provincia.

Lo cierto es que, en Pro, no descartan la posibilidad de reeditar un acuerdo con el partido de Javier Milei para intentar desplazar al peronismo de su tradicional bastión.

En las últimas semanas, dirigentes como el senador provincial Alex Campbell se mostraron a favor de confluir otra vez con LLA, pese a que la última incursión conjunta dejó a Pro relegado en el armado de las listas . No es, sin embargo, un rumbo sobre el que haya un sólido consenso.

Fuentes al tanto de la reunión de este martes explicaron a LA NACION que hay una “ voluntad general de acordar porque es la única forma de ganar la provincia”, pero que la posibilidad de volver a cerrar una alianza todavía encuentra reparos entre algunos dirigentes por la “ingratitud de LLA” en los distritos bajo conducción amarilla.

“Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas”, explicaron. Hay reclamos por la falta de reciprocidad entre el oficialismo nacional y Pro . “No nos dan gobernabilidad [en los municipios] y nosotros le damos gobernabilidad en el Congreso ”, agregaron.

A eso se suman las asperezas que dejó la experiencia compartida entre LLA y el partido macrista durante las últimas elecciones de medio término, cuando el sello amarillo terminó relegado en el armado de las listas . Para los comicios bonaerenses, dirigentes del espacio que preside Ritondo como Petrecca y María José Gentile (jefa comunal de 9 de Julio) habían llegado a romper con la estrategia de su partido y se escindieron de la alianza con los libertarios por la postergación de Pro en las nóminas.

En este contexto, y con un debate interno todavía por resolver, Pro bonaerense evita confrontar con el oficialismo nacional y focaliza sus críticas en la gestión de Axel Kicillof . El partido definió compartir, al término de la reunión, un duro informe contra el gobernador peronista por el “estado de abandono” de la Provincia. Cuestionan la supuesta falta de gestión tanto en áreas sociales como salud y educación, como en lo que refiere a seguridad e inversión pública en infraestructura.

ESTAMOS LISTOS PARA EL PRÓXIMO PASO Reunimos al Consejo Directivo y a la Asamblea del PRO Buenos Aires, con intendentes, legisladores y dirigentes de toda la Provincia, para seguir trabajando con un objetivo claro: transformar la Provincia y mejorarle la vida a los bonaerenses.… pic.twitter.com/TqGp2jZGSp

“Nuestra provincia es el corazón productivo del país, pero hoy se encuentra atrapada en el abandono, convertida en el último aguantadero militante de un proyecto agotado . Con más de 17 millones de habitantes, Buenos Aires tiene todo el potencial para liderar el desarrollo nacional, pero hace años que funciona bajo un modelo que la frena y deteriora”, dice Ritondo en el informe.

El partido macrista apuntan contra Kicillof, entre otras cuestiones, por las falencias en las prestaciones que ofrece el IOMA, la obra social de la Provincia , a sus afiliados y la deuda que mantiene con distintos hospitales, farmacias y hospitales. El pasivo -señalan- asciende a $8.500 millones .

Denuncian también el incremento en los índices de delitos -advierten que, entre 2023 y 2024, aumentaron 37% los robos violentos y se agravaron los problemas por producción y comercialización de estupefacientes- y la suba impositiva que -reclaman- se destina a cubrir gastos asociados al empleo público antes que a obras e inversión.

En este sentido, ponen especial énfasis en el deterioro de las rutas provinciales , que dependen del gobierno de Kicillof, y los caminos rurales -en su mayoría, de tierra- a cargo de los municipios. No hacen alusión, en cambio, al estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y cuyo mantenimiento es competencia de Milei. Es un reclamo que suele elevar el gobernador y titular del PJ bonaerense, que denunció “desvío de fondos” de impuestos que deberían destinarse a obras de infraestructura.

En línea con sus reclamos por mayores fondos, este martes, Kicillof acompañó a los intendentes que se acercaron al Ministerio de Economía para pedirle a Luis Caputo compensaciones para el transporte público y el fortalecimiento de la coparticipación.

“ No se trata de falta de recursos; es falta de gestión del gobierno de Kicillof que prefiere financiar la militancia y su fantasía presidencial antes que garantizar el bienestar de los vecinos” , continúa el informe elaborado por Pro. Así, el macrismo ratifica su rechazo al argumento oficial de la administración provincial y deja la puerta abierta para un eventual acuerdo con LLA para enfrentar al gobernador.

Fuente: La Nación