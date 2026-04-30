Cómo es el “Bregmanpalooza”: acto en Ferro con streaming, visitas internacionales y la ilusión de la izquierda por los números de la diputada

"Cierra Myriam Bregman ". Como si fuese el anuncio de un festival de rock, en la radio se suceden los avisos del acto que la diputada nacional del Frente de Izquierda encabezará en Ferro. El " Bregmanpalooza " tendrá streaming, invitados internacionales, dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y un grito de guerra contra Javier Milei, que esta semana los llamó "asesinos" .

Convocado desde las 16 en el estadio cubierto del club Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, está promocionado como un acto "internacionalista, feminista y socialista".

"El de este viernes no será un 1º de mayo más: el gobierno de Milei atraviesa uno de sus peores momentos, cae como nunca en las encuestas, saltan como pus los escándalos de corrupción y ya no se aguanta más el empobrecimiento de gran parte de la población, golpeada por la inflación, los despidos, la precarización del trabajo y las medidas de ajuste", anticipó la propia Bregman.

Según confirmaron los organizadores a Clarín , mientras se acomodan los asistentes, habrá un streaming donde pasarán a dar un saludo distintos referentes e invitados que luego serán parte del acto.

En la promoción, destacan la presencia de oradores internacionales como: Bruno Gilga, activista del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de São Paulo (USP) y dirigente del MRT, y Ariane Anemoyannis, referente de Révolution Permanente en Francia y estudiante de la universidad Paris I, entre otros.

En la lista de de invitados aparecen trabajadores de distintas empresas que están en lucha como FATE, Lustramax, o Georgalos. También habrá representantes de conflictos de salud, docentes y estatales.

Desde este sector de la izquierda remarcan que "el PTS levantará una tribuna en Ferro y realizará importantes anuncios para debatir junto a miles de compañeros cómo plantear una salida propia de los trabajadores".

En la venta del acto, hablan de una " una gran novedad política ", y se refieren al " crecimiento de Myriam Bregman en las encuestas y la influencia popular ". Durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, Bregman tuvo un fuerte cruce con el presidente Javier Milei por el genocidio en Gaza, y desde el palco el Presidente le gritó "los asesinos son ustedes" .

Según una encuesta de "Rubikon Intel" publicada por Clarín , en la comparación "Izquierda/Movimientos Sociales" entre Myriam Bregman y Juan Grabois, gana la representante del PTS.

En otra encuesta realizada por Tendencias, una consultora que arrancó con un proyecto de profesionales de la UBA y la UNLP en 2015 y desde 2017 publica informes de opinión pública, Bregman figura tercera , detrás de Milei y Axel Kicillof, con el 11,4%, con más del doble de votos que el cordobés Juan Schiaretti.

"El desafío que se plantea desde el PTS es asumir, sin rutinarismo ni conservadurismo, ese creciente reconocimiento para dar un nuevo gran salto en la escena nacional a la altura de la crisis, creciendo en la influencia de masas y construyendo una verdadera alternativa de poder, con la propuesta de debatir cómo transformar la creciente influencia de Myriam Bregman en nuevos pasos audaces para avanzar en construir una verdadera gran fuerza política de la clase trabajadora que cambie las prioridades, rompiendo con el FMI y construyendo una Argentina para las y los que trabajan", señalan en la anuncio.

En las últimas elecciones presidenciales, en octubre de 2023, Bregman como candidata del FIT obtuvo el 2,67 % los votos, lo mismo prácticamente que en las PASO de ese año. Quedó detrás de Schiaretti, a quien ahora supera en algunas encuestas.

"Ese reconocimiento surge de la consecuencia de haber estado siempre del mismo lado, de haber puesto el cuerpo en cada lucha desde el primer minuto y de ser parte del único bloque que no le aportó ni un solo voto a las leyes de Milei, a diferencia del peronismo que ofreció muchos colaboradores a Milei, mientras que otros de ese espacio lo rechazan de palabra pero dejan correr sus planes en los hechos. La cúpula de la CGT es parte clave de ese entramado", señaló el diputado nacional Nicolás del Caño, que también será orador.

Según adelantaron, en el acto se hará un fuerte pronunciamiento por la libertad a los miembros del Frente de Izquierda y a todos los participantes de la Flotilla a Gaza detenidos por Israel. La delegación argentina cuenta con la presencia de 10 activistas y militantes, entre ellos varios del Frente de Izquierda Unidad como Celeste Fierro, Iara Salerno, Pablo Giachello, Mónica Schlottauer y Ezequiel Peressini.

Fuente: Clarín