Comienza el juicio contra Abel Guzmán, el peluquero acusado de haber matado a su compañero en Recoleta

Este miércoles al mediodía comienza el juicio contra Abel Guzmán , acusado de haber matado a su compañero Germán Medina en una peluquería en la que trabajaban en el barrio porteño de Recoleta .

Están previstas tres audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24: la primera se realizará hoy, y las siguientes serán el 21 de abril a las 14.00 y el 29 de abril a las 13.30.

Días atrás, el acusado se comparó con Jesús y pidió que no haya periodistas durante el debate. La presentación fue realizada por los abogados Claudio Domingo Severino y Ricardo Alfredo Sanetti, defensores particulares.

Los abogados también advirtieron que permitir la cobertura periodística durante el debate podría perjudicar el ”orden, la moralidad y el decoro" de la audiencia.

El Tribunal rechazó el planteo tal como fue formulado y resolvió permitir una presencia acotada de la prensa , según pudo saber TN . Los jueces autorizaron el ingreso de medios de comunicación solo antes del inicio de la audiencia para tomar fotografías de la sala y de las partes, pero prohibieron expresamente cualquier tipo de grabación durante el desarrollo del juicio.

Guzmán, que está detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, llega al juicio acusado de homicidio simple.

Está previsto que durante el debate declaren al menos 12 testigos , aunque es probable que recién sean citados para la segunda audiencia.

En la primera, se espera que solo las partes hagan sus lineamientos de apertura.

El hecho ocurrió la noche del 20 de marzo de 2024. Después de haber asesinado al colorista Germán Medina de un disparo en la cabeza en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, Abel Guzmán escapó por la ventana del local . Estuvo 70 días prófugo hasta que la Policía de la Ciudad lo detuvo en una casa en Moreno.

Además de que la Justicia tiene en sus manos los videos de las cámaras de seguridad que registraron el ataque, también recopilaron los chats que el acusado mantenía con el resto del equipo que trabajaba en el comercio y que evidenciaba la mala relación que tenía con el colorista.

De acuerdo a lo que sostuvo el fallo del juez Javier Sánchez Sarmiento -quien elevó la causa a juicio-, la tensión empezó en una conversación en el grupo de WhatsApp de los peluqueros, donde el dueño del local, Facundo Verdini , recordó que el uso de formol estaba prohibido. En esa ocasión, Guzmán afirmó que “no tenía problema”.

“ Nos encontramos y lo resolvemos como corresponde ”, sugirió el acusado en una videollamada de Zoom que mantuvo con todos los empleados un mes antes del crimen. Medina, la víctima, sostuvo: “Hasta donde yo entiendo se hace lo que el jefe dice y si no patada en el tuje. ¿Dónde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo? Si no le gusta a alguien que agarre la puerta y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia ”.

En ese momento, el conflicto radicaba en que Guzmán era el único que utilizaba formol para realizar alisados , cuestión por la cual entraba en desacuerdo con sus compañeros y Verdini, ya que era perjudicial para la salud.

Fuente: TN