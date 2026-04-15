Temporal y caos en Coronel Suárez: cayeron 100 milímetros de agua en menos de media hora y se inundó la ciudad

El martes por la noche una lluvia torrencial afectó la localidad de Coronel Suárez , ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. En menos de media hora cayeron 100 milímetros de agua y se inundó la ciudad. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activaron una alerta amarilla por tormentas y ráfagas de viento para el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Por la copiosa lluvia, en diversos sectores del tejido urbano el agua alcanzó niveles considerables, tapando vehículos estacionados e imposibilitando la libre circulación , detallaron las autoridades locales.

Además, debido a la fugacidad del temporal, varias personas quedaron atrapadas dentro de sus automóviles , motivo por el cual se desplegó un gran operativo encabezado por la unidad de Bomberos Voluntarios, consignó el medio local Radio Suárez .

La lluvia también tapó los principales desagües e interrumpió el suministro de la energía eléctrica. Pese al caos que generó el desastre natural, no hubo que lamentar víctimas fatales .

Por otro lado, los domicilios particulares también se vieron afectados. Debido al intenso caudal, el agua empezó a colarse entre las estructuras , despertando la desesperación de los vecinos. Además de la zona centro, los operativos de emergencia se desplegaron en diversos barrios periféricos de Coronel Suárez.

Las imágenes y videos del temporal se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El ente meteorológico emitió durante la medianoche del miércoles un alerta amarilla para Coronel Suárez, donde continuarán las tormentas hasta el mediodía del miércoles inclusive.

A partir de las previsiones del SMN, el agua regresaría el viernes y se prolongaría hasta la noche del sábado . La alerta amarilla también incluye otras ciudades del centro, oeste y sur de la Provincia, que se extiende por lo que resta del martes hasta el mediodía del miércoles.

Durante la última semana de marzo, intensas tormentas azotaron en el AMBA, donde más de 40.000 hogares se quedaron sin energía eléctrica . El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por lluvias intensas y ráfagas superiores a 80 km/h .

La alerta incluyó la probabilidad de granizo en diversos sectores del conurbano, aunque no fueron de gran tamaño. Por la actividad eléctrica, el organismo nacional recomendó precaución y advirtió sobre un cambio en las condiciones atmosféricas posterior al paso del frente nuboso, que se extendió por unas horas.

Durante ese temporal, se reportó la caída de árboles debido a ráfagas de viento que alcanzaron los 80 km/h en distintos puntos como en Parque Lezama y en los barrios de Ensenada, Viila Lugano, Villa Riuachuelo y Villa Soldati .

Además, se señaló la caída de 31 árboles caídos o con peligro de caída , principalmente en el sur de la ciudad, detallaron desde el gobierno porteño, que activó un protocolo de prevención y respuesta para minimizar el riesgo de anegamientos.

Fuente: La Nación