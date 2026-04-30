Colocar un frasco con canela y naranja seca en el dormitorio: cuáles son sus ventajas

Los trucos caseros son cada vez más usados en los hogares, no solo porque se aprovechan todos sus beneficios sin gastar de más, sino también porque son súper fáciles de hacer. En este marco, hay uno que llama la atención: colocar un frasco con canela y naranja seca en el dormitorio .

La combinación de estos dos ingredientes no solo aporta un aroma agradable, sino que también tiene un efecto relajante, ideal para el descanso. Al colocar ambos ingredientes en un frasco, se logra:

El dormitorio es el lugar destinado al descanso y la relajación . Por eso, mantener un ambiente agradable es fundamental. Esta mezcla ayuda a:

Fuente: TN