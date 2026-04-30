La CGT marchó a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y por ahora evita activar otro paro general

Después de una seguidilla de derrotas en la Justicia en su intento de frenar la reforma laboral , la Confederación General del Trabajo ( CGT ) se movilizó hoy a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y a modo de homenaje al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento. En los discursos, y con un documento de tono combativo, se dejó abierta la posibilidad de activar un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei, aunque no se fijó una fecha posible.

“Le queremos decir basta a este Gobierno. Se terminó la paciencia, señor Presidente”, abrió el acto el camioneros Octavio Argüello , integrante del triunvirato de mando de la CGT. Fue el discurso más breve de los jefes cegetistas.

“Después de la marcha habrá una medida de fuerza mucho más fuerte. Se percibe el malhumor social”, dijo Jorge Sola , otro de los miembros del triunvirato.

“Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. El primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”, afirmó Sola en declaraciones a la radio digital Futuröck . La convocatoria de la CGT, sin embargo, estuvo lejos de ser multitudinaria.

Desde el escenario, como último orador del acto, Sola desafió las estadísticas oficiales de pobreza. “Lo invito al Presidente a visitar la villa donde está el padre Toto o a caminar cinco cuadras. Está divorciados del diálogo. ¿Dónde están los pobres que dicen que sacaron de la pobreza?“, planteó el dirigente.

Y agregó: “No hay libertad posible cuando falta la comida en la casa, no hay libertad posible cuando los pibes no pueden ir a la escuela. Protestar es nuestra responsabilidad, pero no basta solo con eso. Convoco a que demos un paso más: seamos capaces de ir hacia un nuevo contrato social y que la justicia social sea lo importante de un programa de gobierno”.

En la previa del acto, el otro secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio), se mostró a la altura de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo junto con Pablo Moyano , que tomó distancia de la CGT desde su renuncia al triunvirato.

“Creo que, más allá de conmemorar el día del trabajador, es expresar la bronca y el rechazo hacia esta política económica que se refleja todos los días en la calle. La inflación, el desempleo, los cierres de empresas, no hay un futuro que una familia pueda proyectar. Todo este desastre económico que está llevando el presidente y su banda, que hoy nos gobierna, están produciendo esta marcha, la cual yo quiero que se extienda en un verdadero plan de lucha ”, apuntó Pablo Moyano, que se mostró a favor de ir a un nuevo paro general.

El secretario adjunto de Camioneros, a su vez, calificó como “ una vergüenza ” al presidente Milei, condenó “que se la pase insultando a todo el mundo” y marcó como “ una payasada ” el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el Congreso. Además, volvió a apuntar contra “ los traidores gobernadores, senadores y diputados del peronismo que votaron a favor de la reforma laboral”.

En paralelo, Jerónimo anticipó que en el consejo directivo de la CGT “ no se descarta ” ir a una huelga general. “ La situación de Argentina es crítica . Los trabajadores no llegan a fin de mes, se pierden miles y miles puestos de trabajo y cierran miles de empresas. ¿Nos quieren venir a decir que este es el camino? ¿El camino de qué?”, cuestionó.

Arriba del escenario, como uno de los oradores centrales, Jerónimo dijo que las políticas económicas de Milei “golpean” a los trabajadores, pymes y jubilados. “No podemos quedarnos en el silencio. Vamos a estar al frente de esta lucha para los que nos critican que no confrontamos. Venimos a bancar un límite al ajuste. La salida no es con un ajuste permanente, la salida es con un proyecto de país que incluya a todos y todas”, dijo Jerónimo.

En la central obrera no confirmaron la realización de un paro general. “No nos almorcemos la cena”, dijo a LA NACION una fuente del consejo directivo cegetista. En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.

Durante el acto de la CGT se leyó un documento, cuyo título fue “El trabajo es con derechos o es esclavo“. En su contenido hay duras críticas contra la reforma laboral y las medidas económicas del Gobierno que ocasionan cierre de empresas y despidos.

“La mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino. La actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la Industria, Construcción y Comercio. No hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo”, dice un fragmento del documento, leído en la Plaza de Mayo.

Y añade: “Sólose privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa”, enfatiza la declaración de la CGT, que destaca que, “a pesar del discurso oficial, la inflaciónsigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios”.

También apunta directamente al Gobierno, al considerar que “en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social”.

En la marcha, la CGT tuvo acompañamiento de organizaciones aliadas, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un conglomerado de movimientos sociales integrado a la central. También participan columnas de La Cámpora y otras agrupaciones políticas vinculadas al peronismo. Hubo una columna del MAS, alineado con la izquierda más dura.

Los otros sectores de la izquierda estuvieron ausentes porque concretará su acto por el Día del Trabajador el 1° de mayo en la Plaza de Mayo. Tampoco participó el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integran la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, que realizarán este viernes un plenario para debatir un “programa del movimiento obrero”.

Fuente: La Nación