Colocar cáscaras de limón en la mochila del inodoro: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

El baño es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más olores concentra. Según especialistas en organización del hogar y limpieza natural, la mochila del inodoro puede acumular humedad, sarro y aromas poco agradables que permanecen en su interior y se liberan con cada descarga.

Por ese motivo, expertos en hábitos domésticos recomiendan un truco casero simple y económico para mejorar el ambiente y la higiene del inodoro: colocar cáscaras de limón dentro de la mochila del inodoro .

El limón es un cítrico rico en aceites esenciales y compuestos naturales con propiedades desodorizantes y antibacterianas . Al colocarse cáscaras dentro de la mochila del inodoro, estos compuestos ayudan a reducir y neutralizar los olores persistentes que se generan por humedad, agua estancada o residuos minerales.

Además, su aroma cítrico es intenso pero fresco, por lo que no tapa los malos olores , sino que contribuye a reemplazarlos de forma natural, sin recurrir a productos químicos o aerosoles ambientales.

Desde el punto de vista de la limpieza natural, el limón también libera sustancias que ayudan a aflojar pequeñas acumulaciones de sarro cuando permanece en un espacio cerrado, lo que facilita la limpieza posterior de la mochila.

Así, se presenta como una alternativa natural, económica y efectiva para mantener el inodoro en mejores condiciones sin esfuerzo adicional.

Especialistas en limpieza natural recomiendan usar limones frescos, preferentemente bien lavados, ya que conservan mejor sus aceites esenciales. Cáscaras recién cortadas son más efectivas que las ya secas. En cuanto a la ubicación, aconsejan colocar las cáscaras:

Fuente: TN