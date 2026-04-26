La parálisis de la Legislatura bonaerense traba los proyectos de Kicillof para este año y las iniciativas opositoras

Los proyectos legislativos que el gobierno de Axel Kicillof se trazó como objetivos para este año y aquellos que son apuestas para bloques de la oposición bonaerense están frenados ante la parálisis que exhibe la Legislatura provincial , en cuyas cámaras no se modificó la situación de indefinición de las autoridades e integrantes de las comisiones de trabajo y la ausencia total de sesiones ordinarias .

Desde el oficialismo provincial, uno de los proyectos truncos es el de una ley de producción pública de medicamentos . En las filas opositoras, aguardan que puedan tener tratamiento iniciativas para modificar la dinámica electoral , el funcionamiento del IOMA o debatir modificaciones judiciales vinculadas a la baja de la edad de imputabilidad .

Ni la Cámara de Diputados bonaerense ni el Senado provincial arrancaron sus sesiones ordinarias, a pesar de que la apertura del período fue el 2 de marzo . Los diputados y senadores provinciales bonaerenses realizaron solos dos sesiones en lo que va del año, ninguna de ellas de carácter ordinario.

En Diputados, se celebró una sesión extraordinaria, el 24 de febrero (en la que se creó la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía), y una sesión especial, el 18 de marzo (por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). El Senado, en tanto, concretó una sesión preparatoria, el 27 de febrero (para definir las autoridades de la Cámara) y la sesión especial de conmemoración por los 50 años del estallido del último golpe militar (se hizo el 26 de marzo). En ninguna de las dos cámaras se avanzó con la conformación de las comisiones, en las que se deben tratar los proyectos antes de llegar a los recintos.

Con la Legislatura congelada, quedaron paralizados proyectos del gobernador Kicillof. Se trata de iniciativas que anunció en su discurso para la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 2 de marzo pasado. Entre ellos, el proyecto de ley de producción pública de medicamentos, que el mandatario provincial caracterizó en ese discurso como necesario para “reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia”.

“La Legislatura está manejada por un sector que eligió jugar a ser oposición. Entraron en una lógica dañina. ¿Cómo van a armar una interna cuando el gobierno nacional está en este quilombo?”, reprochó una fuente kicillofista ante la consulta de LA NACION por la falta de actividad legislativa. La disputa peronista entre Kicillof y Cristina Kirchner es uno de los motivos que traba la conformación de las comisiones legislativas.

La Cámara de Diputados bonaerense cuenta con un presupuesto para este año de $222.800.000.000; el de la de Senadores es de $156.204.115.970.

La inactividad de la Legislatura también le impide al gobernador bonaerense el tratamiento de su proyecto de ley para el personal policial y la modificación de la Ley de Seguridad Pública, ambas iniciativas que prometió en su discurso ante los diputados y senadores en la apertura de sesiones.

La oposición, por su parte, intenta impulsar cambios electorales, como la implementación de la boleta única de papel. Es una iniciativa clave para los bloques opositores, que al menos comparten La Libertad Avanza, el radicalismo y Pro, pero que tampoco registra avances concretos debido a la falta de comisiones y de sesiones. El lunes pasado, los bloques UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica organizaron una jornada sobre la boleta única de papel, las PASO y el acceso a la información pública. A principios de abril, LLA presentó su proyecto de boleta única de papel en el Senado, iniciativa que ya había presentado en 2024. Sigue sin avanzar, al igual que los proyectos radicales y de Pro sobre la temática.

“Se modificó el Código Penal con la ley de imputabilidad en el Congreso [el 12 de febrero, se aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años]. Hay un artículo de esa ley que dice que, en 180 días, todas las provincias tienen que modificar sus códigos procesales. Eso va a ser una gran discusión. Hay seis meses [de plazo]”, advirtió una fuente de Pro en la Legislatura. “Ya estamos casi en mayo, ese mes se tendría que resolver sí o sí”, agregó la fuente al referirse a la conformación de las comisiones.

Los principales bloques legislativos de oposición acumulan expedientes sin avances por la parálisis de la Legislatura. LLA tiene frenados, entre otros proyectos, varios de reducción impositiva y de modernización y reducción del Estado, según indicaron desde el espacio libertario en la Legislatura. Algunos de ellos, de autoría del senador provincial Matías De Urraza son los de derogación de la ley que declara la actividad audiovisual como actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, o el de disolución del Fondo Fiduciario del Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la provincia de Buenos Aires.

En la fila de los asuntos pendientes en la Legislatura se acumulan proyectos sobre la para establecer la autarquía financiera de la obra social estatal IOMA (presentado por el diputado radical Diego Garciarena ), o para prohibir la utilización de teléfonos celulares en las cárceles (del bloque Hechos, en el Senado, iniciativa que no tomó estado parlamentario), entre otros.

El bloque de Unión y Libertad, un espacio que tiene como referente al senador bonaerense Carlos Kikuchi (exarmador político del presidente Javier Milei) presentó, en medio de la parálisis legislativa, un proyecto para modificar la distribución de los fondos de coparticipación para los municipios.

Fuente: La Nación