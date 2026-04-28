Clima en el AMBA: tras la baja de temperatura, ¿vuelven las lluvias en los próximos días?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con tiempo estable, sin lluvias y con temperaturas templadas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras el arranque fresco del martes, las condiciones se mantendrán favorables durante los próximos días, con una leve suba térmica y algunas jornadas con viento moderado.

Para este martes 28 de abril, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores amanecieron con cielo parcialmente nublado y una mínima de 10 grados, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará los 20. El viento soplará del sector oeste y noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para todo el día.

El miércoles mostrará un pequeño subidón en el termómetro, que irá de 13 a 23 grados, con nubosidad variable y muy baja probabilidad de lluvias, que no superará el 10%. Además, será una jornada más ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora durante distintos momentos del día.

Para el jueves se prevén condiciones similares, con cielo entre algo y parcialmente nublado, mínima de 10 grados y máxima de 22. El viento continuará leve a moderado y tampoco hay chances de precipitaciones.

El viernes, feriado por el Día del Trabajador, se perfila con buenas condiciones para actividades al aire libre. La jornada tendría temperaturas entre 15 y 23 grados, cielo parcialmente nublado y apenas una baja probabilidad de lluvias hacia la noche.

De cara al fin de semana, el SMN anticipa que el sábado y domingo seguirán con ambiente otoñal agradable. Las máximas rondarán los 20 grados y las mínimas volverán a ubicarse cerca de los 10, con cielo parcialmente nublado y viento leve.

Fuente: Clarín