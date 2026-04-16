Científicos descubren una conexión beneficiosa entre la vitamina D y la microbiota intestinal

Investigadores de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, Estados Unidos , revelaron que el consumo de suplementos con vitamina D podría ayudar a reequilibrar la respuesta inmunitaria frente a las bacterias intestinales en personas con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) , según un estudio publicado en ‘Cell Reports Medicine’ basado en el análisis de pacientes con niveles bajos de esta vitamina.

La enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa , se caracteriza por una respuesta anómala del sistema inmunitario frente a bacterias intestinales normalmente inofensivas. Este fenómeno refleja una alteración de la tolerancia inmunitaria , un mecanismo clave para mantener el equilibrio en el intestino.

“Este estudio sugiere que la vitamina D puede ayudar a reequilibrar la forma en que el sistema inmunitario reconoce las bacterias intestinales”, afirmó John Mark Gubatan, M.D., gastroenterólogo de Mayo Clinic en Florida y autor principal del estudio.

El estudio evaluó a 48 personas con EII que presentaban deficiencia de vitamina D . Los participantes recibieron suplementos semanales durante un período de 12 semanas .

Antes y después de la intervención, se analizaron muestras de sangre y heces mediante técnicas de secuenciación avanzada para mapear las interacciones entre el sistema inmunitario y la microbiota intestinal .

Entre los principales hallazgos, los investigadores identificaron:

La suplementación con vitamina D también se asoció con mejoras en las puntuaciones de actividad de la enfermedad y en un marcador fecal de inflamación, lo que sugiere un posible efecto beneficioso en la evolución clínica de los pacientes.

“Observamos señales alentadoras, pero no se trató de un ensayo aleatorizado” , señaló el Dr. Gubatan. “Estos hallazgos deben confirmarse en estudios más amplios y controlados”, añadió.

Los autores subrayaron que el estudio no fue diseñado para establecer una relación causal directa. Además, advirtieron que los pacientes no deben modificar su consumo de vitamina D sin supervisión médica .

“La vitamina D está ampliamente disponible, pero la dosis debe individualizarse , especialmente en pacientes con inflamación crónica”, añadió el Dr. Gubatan. “Los pacientes deben trabajar con su equipo sanitario”, concluyó.

Fuente: La Nación