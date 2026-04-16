Por qué tomar bebidas “zero” o “sin azúcar” no es tan saludable ni ayuda a adelgazar como se cree

Las bebidas etiquetadas como “sin azúcar” o “zero ” se posicionaron como una alternativa frecuente en la dieta diaria, bajo la idea de que reducen riesgos asociados al consumo de azúcar . Sin embargo, expertos en salud digestiva advierten que su impacto en el organismo va más allá de las calorías.

El médico integrativo especializado en salud digestiva y microbiota intestinal, el doctor Jaume Fontanals , explica que este tipo de productos no necesariamente representan una opción saludable.

“Acompaño a personas con trastornos digestivos, hinchazón , gases, disbiosis, SIBO” , señala, al referirse a los efectos que observa en consulta relacionados con la alimentación moderna.

Estas bebidas forman parte del consumo cotidiano en múltiples contextos sociales, lo que contribuyó a reforzar la percepción de que su versión sin azúcar puede consumirse sin consecuencias. Sin embargo, el especialista advierte que el hecho de que reduzcan el impacto glucémico inmediato no las convierte en saludables, sino en una alternativa “menos perjudicial” dentro de la misma categoría.

Aunque no contienen azúcar, estas bebidas incluyen otros componentes como agua carbonatada, colorantes como el E-150d, edulcorantes artificiales como ciclamato sódico y acesulfamo K, además de acidulantes como el ácido fosfórico y citratos de sodio .

La advertencia se centra en que el organismo responde a la composición química y no a las etiquetas comerciales .

El sistema nervioso asocia el sabor dulce con la llegada de energía . Cuando se consumen edulcorantes sin aporte calórico, se activa el sistema de recompensa , se anticipa la liberación de glucosa y se produce una respuesta dopaminérgica.

Sin embargo, al no recibir combustible, el organismo experimenta un desajuste descrito como un “error de predicción metabólica”.

Según el doctor Fontanals, el consumo habitual de este tipo de bebidas puede generar cambios en la microbiota intestinal . Entre los efectos señalados se encuentran:

Como opciones, el especialista menciona bebidas que no incluyen edulcorantes artificiales y que pueden integrarse con menor impacto en la microbiota:

De acuerdo con el especialista, el organismo responde a los compuestos ingeridos y no a las estrategias de mercadeo , por lo que el análisis debe centrarse en los efectos metabólicos reales.

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Fuente: La Nación