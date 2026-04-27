Chau cerámica en la cocina: la tendencia minimalista para renovar el piso en un día y sin albañiles

La cocina es una de los lugares de la casa más usados durante el día y el paso del tiempo se nota enseguida. Si los cerámicos están saltados, manchados o viejos , no hace falta romper todo el piso para renovarlo.

En el último tiempo, apareció una alternativa moderna y minimalista que permite renovar tu espacio en un día. Además, evita semanas de obra y polvo por toda la casa. Se trata del “over-the-flor” , que consiste en poner un piso sobre otro y es furor en la arquitectura de interiores.

El sistema over-the-floor consiste en instalar un nuevo revestimiento directamente sobre el piso original , sin necesidad de levantar la cerámica vieja. Es una solución práctica que se puede aplicar sobre superficies niveladas y en buen estado, siempre que estén limpias, secas y sin piezas flojas.

La gran ventaja de esta técnica es que evita demoliciones, reduce el tiempo de obra y permite renovar la cocina en un solo día . Además, como no genera escombros ni polvo en exceso, se convirtió en una de las opciones más elegidas para modernizar ambientes sin complicaciones.

Si querés sumarte a la tendencia over-the-floor en la cocina, existen dos alternativas que son las más elegidas por darles un toque distinto: el piso vinílico adhesivo, el piso vinílico click y el microcemento.

Son láminas finitas que se pegan directamente sobre el piso viejo y vienen en rollos o baldosas con diseños que imitan mármol, madera o baldosas calcáreas.

Son tablas rígidas que se encastran entre sí, sin pegamento. Si te mudás, podés desarmarlo y llevártelo. Además, resiste rayones y golpes, ideal para cocinas con mucho movimiento.

Se aplica en capas finas (2 a 3 mm) sobre el piso existente, incluso sobre azulejos. La gran ventaja es que no tiene juntas, así que es mucho más higiénico y fácil de limpiar. Sin embargo, necesitás mano de obra especializada para evitar grietas y un buen sellado final.

Si no tenés plata para comprar materiales nuevos, la pintura epóxica o para suelos es la mejor opción . Permite cambiar el color del piso por muy poca plata y en un solo día. Para aplicarla, hace falta seguir ciertos pasos:

Con estas opciones, transformar la cocina dejó de ser un dolor de cabeza para volverse una opción fácil de hacer y que lleva poco tiempo.

Fuente: TN